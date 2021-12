Prestige BioPharma y Dr. Reddy’s Anuncian una Asociación para Comercializar el Biosimilar Trastuzumab en Ciertos Países de América Latina y el Sudeste Asiático

SINGAPUR y HYDERABAD, India--(BUSINESS WIRE)--Prestige BioPharma y Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY, en adelante “Dr. Reddy’s”) anunciaron hoy que las dos compañías han firmado un acuerdo vinculante para una asociación exclusiva para el suministro y la comercialización del producto propuesto como biosimilar de trastuzumab de Prestige BioPharma en ciertos países de América Latina y el sudeste asiático.

Trastuzumab de Prestige BioPharma (HD201) es un biosimilar propuesto para el tratamiento del cáncer de mama y gástrico metastásico con factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2 +ve). El trastuzumab se enfoca en el factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2). En algunos tipos de células cancerosas, el HER2 se multiplica y estimula el crecimiento de las células cancerosas. El trastuzumab actúa al unirse selectivamente al HER2; de ese modo, detiene el crecimiento de estas células cancerosas.

El acuerdo de licencia otorga a Dr. Reddy’s los derechos exclusivos para comercializar el biosimilar propuesto en países seleccionados de América Latina y el sudeste asiático. En virtud de esta asociación, Prestige BioPharma será responsable del suministro comercial sostenible de HD201 desde sus instalaciones de fabricación en Osong, Corea del Sur, mientras que Dr. Reddy’s será responsable de los registros locales, la comercialización y las ventas en los territorios autorizados.

Lisa S. Park, directora ejecutiva de Prestige BioPharma, comentó lo siguiente: “Estamos encantados de establecer una asociación con Dr. Reddy’s para mercados clave de América Latina y el sudeste asiático. Dr. Reddy's es el socio ideal para comercializar nuestro biosimilar principal en estos territorios. Con esta colaboración, esperamos fortalecer aún más el valor de nuestros programas de biosimilares en los mercados globales”.

M.V. Ramana, director ejecutivo de Mercados de Marcas (India y mercados emergentes) de Dr. Reddy's, expresó lo siguiente:“De acuerdo con nuestro propósito de acelerar el acceso a medicamentos innovadores y asequibles, nos complace llevar este medicamento que salva vidas a los pacientes que lo necesitan. Nuestra asociación con Prestige BioPharma nos ayudará a combinar su experiencia establecida en el área de biosimilares con nuestras fortalezas comerciales y ambición de crecimiento en estos mercados. Esto está en línea con nuestra intención declarada de crear una cartera de productos oncológicos y ampliar nuestras ofertas de biosimilares en los mercados emergentes”.

Acerca de Prestige BioPharma Limited:

PRESTIGE BIOPHARMA LTD (PBP) es una compañía biofarmacéutica con sede en Singapur que cuenta con operaciones en los EE. UU. y Corea, y se especializa en el descubrimiento y desarrollo de biosimilares, nuevos anticuerpos y vacunas. PBP se esfuerza por convertirse en un innovador global a través del desarrollo de los primeros mAb de su clase, incluido el anticuerpo monoclonal anti-PAUF, PBP1510, para el tratamiento del cáncer de páncreas, que recientemente obtuvo la designación de huérfano por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines Agency, EMA) y el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (Ministry of Food and Drug Safety, MFDS). La amplia cartera de biosimilares de PBP en varias etapas, incluido bevacizumab HD204 en la Fase 3 global, adalimumab PBP1502 en la Fase 1 y otros, tiene como objetivo proporcionar medicamentos de calidad asequibles a quienes los necesiten. El negocio de PBP también incluye el desarrollo y la producción de vacunas de alianzas, comenzando con la producción comercial asociada de las vacunas contra la COVID-19. Para obtener más información, ingrese a www.prestigebiopharma.com.

Acerca de Dr. Reddy’s:

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY) es una compañía farmacéutica integrada, comprometida con proporcionar medicamentos innovadores y asequibles para una vida más saludable. A través de sus negocios, Dr. Reddy's ofrece una cartera de productos y servicios que incluyen API, servicios farmacéuticos personalizados, genéricos, productos biosimilares y formulaciones diferenciadas. Nuestras principales áreas terapéuticas de enfoque son gastrointestinal, cardiovascular, diabetología, oncología, manejo del dolor y dermatología. Dr. Reddy's opera en mercados de todo el mundo. Nuestros principales mercados incluyen Estados Unidos, India, Rusia y países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Europa. Para obtener más información, ingrese a www.drreddys.com.

