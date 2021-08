Probióticos para corales aumentan la resiliencia y ayudan a evitar la mortalidad

THUWAL, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Un nuevo estudio demuestra que los probióticos son protagonistas útiles que aumentan la salud del coral y previenen la mortalidad ante los factores estresantes del medioambiente, como el calentamiento de los océanos y las condiciones climáticas cambiantes.

Publicado en Science Advances, el estudio detalla la investigación llevada a cabo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, en colaboración con el Centro de Investigación del Mar Rojo en King Abdullah University of Science and Technology (KAUST). Es el primer estudio de este tipo que demuestra que los microorganismos beneficiosos para los corales (Beneficial Microorganisms for Corals, BMC) pueden proteger a los corales decolorados de la muerte, al estimular los procesos inmunes que los ayudan a regenerar el entorno del microbioma y compensar los síntomas “posteriores al trastorno por estrés térmico” impulsados por el estrés térmico.

Los científicos crearon un probiótico utilizando microbios derivados del mismo coral y seleccionaron cepas con rasgos con mayor probabilidad de aumentar la resiliencia. Aislaron, recubrieron y estudiaron cientos de cepas de bacteria con potencial para servir como BMC. Inocularon dos grupos de corales en entornos controlados (aquellos con probióticos y aquellos con placebo) y expusieron a ambos al mismo grado de estrés térmico. Los probióticos aumentaron la estabilidad y la supervivencia en la relación de alga-coral anfitrión en más de un 40 %.

La Dra. Raquel Peixoto, autora principal y científica marina del KAUST, expresó: “Mientras todos los corales inicialmente se decoloraron y mostraron signos de estrés, aquellos con BMC sobrevivieron y regresaron a su estado original, con resultados similares a los corales que no habían sido expuestos en absoluto. Los corales sin BMC mantuvieron el daño o murieron. La fórmula holística equipó a los corales con rasgos térmicos para amortiguar y sobrevivir al estrés térmico.

El autor colaborador, Dr. Chris Voolstra, genetista y experto en Big Data de arrecifes, indicó: “El estudio se destaca por demostrar la ‘reprogramación genética’, lo que significa que los microbios impulsan al coral a hacer cambios beneficiosos a nivel genético en vez de superponer sus funciones al anfitrión. Esto es clave para entender acerca de los mecanismos básicos de los probióticos del coral que no se han conocido antes”.

El estudio recibió financiación de Out of the Blue Box Reef Innovation Challenge de la Fundación Great Barrier Reef Foundation por las nuevas ideas para proteger los arrecifes de coral, y estuvo respaldado por la Fundación Tiffany & Co Foundation.

La directora general de Great Barrier Reef Foundation Anna Marsden manifestó: “Abrir camino en la ciencia de este modo brinda esperanza para el futuro de la Gran Barrera de Coral (Great Barrier Reef) y los arrecifes de coral de todo el mundo, que están bajo mucha presión debido al cambio climático”.

