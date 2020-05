Productos Chata cambia al soporte de Rimini Street para sus aplicaciones SAP

El fabricante líder de alimentos en México optimiza los costos y maximiza la vida útil y el valor de su sistema SAP de misión crítica

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor de productos y servicios de software empresarial a nivel mundial, proveedor líder de soporte externo para productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce, anunció hoy que Productos Chata, un fabricante líder de alimentos a nivel regional con base en Culiacán, estado de Sinaloa, México, se ha cambiado de SAP a Rimini Street para el soporte de su sistema SAP ECC 6.0. Al cambiar al soporte de Rimini Street, Productos Chata recibirá el galardonado soporte de respuesta ultrarrápida de la compañía y logrará ahorros significativos en el mantenimiento y soporte anual de SAP. Con los ahorros logrados al cambiar al soporte de Rimini Street, Chata invertirá en el crecimiento de las exportaciones a nivel mundial y en nuevas iniciativas comerciales estratégicas.

La nueva estrategia de TI impulsa la decisión de reducir la dependencia del proveedor

Productos Chata ha operado por más de 50 años. Además de recibir diariamente pedidos al por mayor, elabora y distribuye sus productos alimenticios a miles de clientes corporativos en México. La compañía implementó el sistema SAP en 2006 para gestionar su cadena de suministro global y sus procesos de recursos humanos y financieros. Para apoyar las iniciativas comerciales de la compañía, Productos Chata tuvo la tarea de establecer una nueva estrategia de tecnología de la información (TI) con el fin de maximizar el valor en la totalidad del entorno de TI. Con este nuevo mandato, la compañía comenzó a explorar las opciones para optimizar su infraestructura de TI y el gasto de software, e identificó una gran oportunidad de ahorro en su soporte anual de SAP.

“Los directores de tecnología y los líderes de TI en México tienen la tarea de apoyar las estrategias de crecimiento de su organización, mejorar la eficiencia y desarrollar e implementar estrategias de transformación digital, al tiempo que reducen los costos generales de TI”, afirmó Eddy Verdugo, director de Sistemas de Productos Chata.

“Nos complace dar la bienvenida a Productos Chata a nuestra creciente familia de clientes mexicanos en Rimini Street, y esperamos trabajar juntos en los próximos años como su socio de confianza para brindar soporte para su software de misión crítica”, anunció Edenize Maron, gerenta general de Rimini Street, América Latina. “Productos Chata seleccionó Rimini Street para ayudar a lograr sus objetivos estratégicos de TI al reducir sus costos de soporte y mantenimiento de SAP y ayudarlos a evitar en este momento un traspaso costoso, problemático e innecesario a S/4HANA. Ahora, Productos Chata puede reinvertir los ahorros en tecnología de fabricación innovadora y otras iniciativas que creen una ventaja competitiva para respaldar su crecimiento a nivel mundial”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de gestión y soporte integrados de primera calidad para aplicaciones, con la máxima capacidad de respuesta, que permiten que los licenciatarios de software empresarial logren ahorros de costos significativos, liberen recursos para la innovación y tengan mejores resultados comerciales. Más de 2000 organizaciones en todo el mundo, de la lista Fortune 500, del mercado medio, del sector público y de otras organizaciones de una amplia gama de sectores de la industria, eligen a Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com/, siga a @riministreet en Twitter y busque Rimini Street en Facebook y en LinkedIn. (C-RMNI)

