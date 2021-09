Resumen: Suzano se une a las iniciativas mundiales para impulsar la descarbonización de la economía mundial

La empresa se une a la campaña Business Ambition for 1.5°C y a la iniciativa Science Based Target Initiative (SBTi)

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Suzano, líder mundial en la producción de celulosa y papel de eucalipto y referente mundial en la fabricación de bioproductos desarrollados a partir del eucalipto, se ha unido a la campaña Business Ambition for 1.5°C y a la iniciativa Science Based Target Initiative (SBTi), un movimiento que busca promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la consiguiente transición hacia una economía baja en carbono. Al unirse a estas iniciativas, Suzano también participa en la campaña Race to Zero, apoyada por las Naciones Unidas, que aboga por una recuperación con neutralidad de carbono.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Suzano André Magnabosco amagnabosco@suzano.com.br

Hawthorn Advisors Lorna Cobbett / Zinka MacHale suzano@hawthornadvisors.com