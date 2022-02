Rêv lanza una aplicación de billetera digital multidivisa para clientes de Itaú Private Bank

El proveedor global de tecnología financiera desarrolla un programa de pago con aceptación de tarjeta de débito Mastercard y cambio de moneda en tiempo real para clientes de Itaú Private Bank que buscan realizar transacciones en moneda extranjera

AUSTIN, Texas y SAO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Rêv Worldwide, Inc. (“Rêv”), una empresa innovadora de productos de pago, anunció una asociación con Banco Itaú International con el lanzamiento oficial de Itaú Global Wallet, una cuenta de pago digital basada en una aplicación disponible exclusivamente para clientes internacionales de Itaú Private Bank. El programa Itaú Global Wallet fue desarrollado por Rêv en su plataforma patentada de procesamiento de pagos en múltiples monedas y lleva la marca Mastercard. Itaú es el banco más grande de América Latina y el séptimo banco más grande del mundo, con clientes de banca privada en Brasil y en los mercados internacionales.

Itaú Global Wallet es rápido y fácil de cargar desde las cuentas extranjeras del cliente en Itaú Private Bank, lo que permite a los usuarios transferir fondos instantáneamente a su cuenta Global Wallet que está vinculada a una tarjeta de débito Mastercard personalizada. El programa también incluye acceso a una tarjeta Mastercard virtual para compras en línea, así como funcionalidad de intercambio en tiempo real en siete monedas, incluido el dólar estadounidense, la libra esterlina, el euro, el franco suizo, el yen japonés, el dólar canadiense y el real brasileño. La(s) tarjeta(s) Itaú Global Wallet Mastercard también se pueden agregar a las billeteras móviles de Apple, Samsung y Google. Como primicia en la industria, el programa ofrece un servicio de atención al cliente de banca privada personalizado sin las tarifas anuales y los cargos por intereses que a menudo se asocian con las tarjetas de crédito premium.

“Hoy más que nunca, los clientes de banca privada de todo el mundo esperan los mejores productos y servicios disponibles en el mercado, por lo que no podríamos estar más orgullosos de haber sido seleccionados por Itaú para brindar una solución que satisfaga las necesidades de sus clientes”, afirmó Roy Sosa, presidente y director ejecutivo de Rêv Worldwide, Inc.

Itaú Global Wallet llega en un momento en que los bancos de todo el mundo se enfrentan a una competencia aún mayor de los bancos retadores, ofreciendo una funcionalidad robusta disponible a través de experiencias digitales innovadoras.

Según un informe del proveedor suizo de tecnología de banca digital Banking, Payments: Context (BPC) y la consultora fintech holandesa Fincog, en los últimos años la banca digital en América Latina ha crecido exponencialmente. El número de bancos digitales se ha más que duplicado a alrededor de 52 neobancos independientes en 2021. Brasil lidera la región tanto en términos de desarrollo del sector como de adopción por parte del consumidor. De los 52 neo bancos identificados, 24 son de Brasil, y de los 77 millones de clientes de neo bancos en 2021, 63,5 millones están ubicados en Brasil, o el 82,5 % del total de clientes de neo bancos de la región, según la investigación.

“Si bien el desarrollo de servicios financieros innovadores continúa avanzando a un ritmo acelerado, seguimos enfocados en brindar lo que nuestros clientes necesitan para cumplir con sus expectativas de servicios financieros. El producto Itaú Global Wallet se ajusta bien a esa estrategia”, señaló Fernando Beyruti, director mundial de Itaú Private Bank.

Itaú Global Wallet ya está disponible, solo por invitación a clientes calificados de Itaú Private Bank que descarguen la aplicación Itaú Global Wallet, disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Android. No hay solicitud de crédito, ya que los clientes invitados califican automáticamente. La tarjeta de débito Itaú Mastercard disponible es emitida por Moorwand Limited conforme a una licencia de Mastercard International. Moorwand Limited está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera bajo las Regulaciones de Dinero Electrónico 2011 (FRN: 900709) para la emisión de dinero electrónico e instrumentos de pago. La cuenta no tiene cargos por intereses, cargos mensuales o anuales, ni cargos por conversión de divisas. No hay cargos por transacciones de compra fuera de línea o en línea, aunque sí se aplican los cargos estándar de los cajeros automáticos y las tasas FX aplicables. Para obtener más información sobre Itaú Global Wallet, visite Itauglobalwallet.com.

Rêv ofrece productos y servicios de pago patentados en mercados extranjeros, incluidos Europa, Australia, Brasil y Oriente Medio.

Acerca de Rêv

Rêv es una empresa de tecnología financiera, fundada por Roy y Bertrand Sosa, pioneros de la industria del débito prepago, dedicada a brindar experiencias de pago innovadoras a los consumidores de todo el mundo. Sus soluciones están impulsadas por la plataforma de procesamiento de pagos multidivisa y multilingüe patentada por la empresa. Con una vasta experiencia en el desarrollo de una serie de primicias en la industria de pagos, Rêv se enfoca en la banca internacional y sectores de viajes en general. Rêv se ha asociado con empresas de todo el mundo para lanzar productos en América del Norte, América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico. Obtenga más información en revworldwide.com.

Itaú Private Bank

Itaú Private Bank tiene más de 20 años de experiencia en gestión patrimonial, enfocándose en clientes latinoamericanos. Sus servicios incluyen una plataforma global de inversiones y un equipo altamente calificado ubicado en Brasil, Estados Unidos (Miami), Portugal, Suiza, Bahamas, Chile y Paraguay. Ha sido reconocido desde 2009 y ha sido seleccionado el mejor Banco Privado de América Latina durante 8 años consecutivos (Mejor banco privado de América Latina, PWM | El banquero y el banco privado global más destacado de América Latina, Private Banker International).

