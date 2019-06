Rimini Street expande operaciones en América Latina con nueva filial en México

La compañía ya da soporte a más de 100 clientes con operaciones en México

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios de software empresarial, y el proveedor líder de soporte de terceros para productos de software de Oracle y SAP, anuncia su expansión de operaciones en América Latina con el lanzamiento de su nueva filial Rimini Street de México S. de RL de CV. La nueva inversión de la compañía responde a la creciente base de clientes con operaciones en México y acelerar la demanda local de su multi-premiado portafolio, servicios de soporte de software empresarial ultra responsivo.

México es pieza clave en la expansión estratégica en América Latina

Como la segunda economía más grande en América Latina, México es pieza estratégica de los planes de expansión de Rimini Street en la región. El equipo local en México se enfocará en soportar y expandir su creciente lista de más de 100 clientes con operaciones en México, desde organizaciones globales hasta empresas mexicanas. Para fortalecer sus capacidades en el país, la compañía ha contratado áreas de marketing, ventas e ingenieros especializados. Rimini Street México será liderada por Edenize Maron, Rimini Street General Manager para Latinoamérica, quien ha liderado las operaciones de la compañía desde 2015 desde las oficinas regionales en Sao Paulo, Brasil.

Ayudando a los CIOs a tomar el control de su roadmap tecnológico

Gartner1 en 2019 pronostica que el mercado de software de ERP en México tendrá un crecimiento de 295.2 millones, un crecimiento del 11.3% en comparación con 2018. Los CIOs en México, como sus contrapartes en el mundo, deben optimizar el gasto de TI, ganar ventajas competitivas y generar crecimiento. Sin embargo, algunos analistas consideran que el 90% del presupuesto de TI se enfoca en los costos operativos, dejando 10% del presupuesto de TI para inversión en iniciativas estratégicas que generan ventajas competitivas y crecimiento.

Cambiar al soporte de software de Rimini Street versus el soporte del fabricante reduce significativamente el presupuesto destinado a mantener el costo de operación, habilitando a las organizaciones a redistribuir parte de su prepuesto de TI a inversiones de innovación. Los clientes que cambian al soporte de Rimini Street se liberan de los roadmaps de los fabricantes que integran recurrentes actualizaciones que son costosas y obligatorias, y además cancelan la dependencia de trabajar con un fabricante en específico. Con este cambio, los CIOs pueden tomar el control de su roadmap de TI y de sus inversiones estratégicas.

“Ahora, más que nunca, los CIOs en México están siendo retados para optimizar su presupuesto de TI e invertir en ganar ventajas competitivas y contribuir al crecimiento. Rimini Street tiene la oferta de productos y servicios, la estrategia y la experiencia para ayudar a las organizaciones mexicanas a alcanzar estos objetivos críticos de negocio,” mencionó Edenize Maron. ”Hoy en día, somos socios de más de 100 clientes operando en México, quienes tomaron una mejor alternativa de soporte con nosotros, comparados con los programas de soporte de alto costo y bajo valor que ofrecen por parte de SAP y Oracle. Esperamos poder ayudar a más organizaciones mexicanas a tomar los pasos necesarios para tener otra vez el control de sus roadmaps de TI.”

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios de software para empresas, el proveedor líder de asistencia de terceros para productos de software de Oracle y SAP y un socio de Salesforce. La compañía ha redefinido los servicios de soporte de software empresarial desde 2005 con un programa innovador y galardonado que permite a los licenciatarios de IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP y otros proveedores de software empresarial ahorrar hasta un 90 por ciento en los costos totales de mantenimiento. Los clientes pueden permanecer en su versión de software actual sin las actualizaciones necesarias durante un mínimo de 15 años. Más de 1,800 organizaciones globales Fortune 500, del mercado medio, del sector público y de otras industrias de una amplia gama de industrias confían actualmente en Rimini Street como su proveedor confiable de asistencia de terceros. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com/, siga a @riministreet en Twitter y encuentre Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como “podría”, “debería”, “tendría”, “planificar”, “pretender”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “potencial”, “parecer”, “buscar”, “seguir”, “futuro”, “podrá”, “esperar”, “perspectiva” o palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en esas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la gestión, y no son predicciones sobre el desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres sobre el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, lo que incluye inflación y tasas de interés; y las condiciones financieras, económicas, reglamentarias y políticas generales que afectan la industria en la que opera Rimini Street; desarrollos adversos en litigios pendientes o en las investigaciones gubernamentales o cualquier nuevo litigio; el monto final y los plazos de los reembolsos de Oracle en relación con nuestro litigio; nuestra necesidad y capacidad de generar capital adicional u obtener una financiación de la deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de operaciones para financiar la creciente inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro dinero en efectivo y equivalentes de efectivo para cubrir nuestros requisitos de liquidez; los términos y el impacto de nuestras acciones preferidas pendientes de la serie A al 13,00 %; los cambios en materia de impuestos, leyes y reglamentos; la actividad competitiva de productos y de precios; la dificultad para gestionar el crecimiento de forma rentable; el éxito de nuestros productos y servicios presentados recientemente, incluidos Mobility de Rimini Street (Rimini Street Mobility), Analytics de Rimini Street (Rimini Street Analytics), Advanced Database Security de Rimini Street (Rimini Street Advanced Database Security), y servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce (Salesforce Sales Cloud and Service Cloud), además de productos y servicios que esperamos introducir en el futuro cercano; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre respecto al valor a largo plazo de los valores de Rimini Street; y aquellos descritos en la sección “Factores de Riesgo” del Informe trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 9 de mayo de 2019, y sus actualizaciones ocasionales mediante los futuros Informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, los Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, otros informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission). Además, las declaraciones a futuro representan las expectativas, los planes o las proyecciones de Rimini Street respecto de eventos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, Rimini Street renuncia de forma específica a cualquier obligación de hacerlo, excepto en la medida requerida por la ley. No se debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior de la fecha de este comunicado.

© 2019 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas marcadas por TM son marcas registradas de Rimini Street, Inc. Todas otras marcas comerciales siguen siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, endoso o asociación con el titular de dicha marca comercial u otras compañías mencionadas en este documento.

1 Gartner, Inc. “Forecast: Enterprise Application Software, Worldwide, 2017-2023, 1Q19 Update.” March 25, 2019.

Contacts

Michelle McGlocklinRimini Street, Inc.+1 925 523-8414[email protected]