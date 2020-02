Sesión Informativa de AM Best en Miami Sobre Mercados de Seguros en Desarrollo, Innovación y Riesgos Emergentes en Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best presentará una sesión informativa del mercado sobre el estado de los sectores de seguros en Latinoamérica, a celebrarse el jueves 12 de marzo del 2020, en el JW Marriott Miami Turnberry Resort and Spa en Miami, Florida, que contará con la presencia de ejecutivos líderes en el sector en Latinoamérica y analistas de AM Best.

Alejandro Padilla Mariscal, director ejecutivo de reaseguro marítimo y no marítimo en Latinoamérica de SOM.US Holding International; Eduardo Fábrega Alemán, director ejecutivo de ASSA Compañía de Seguros, S. A.; y Francisco Martínez Cillero, director general adjunto de Reaseguradora Patria, S.A., junto a Alfonso Novelo, director sénior de análisis de AM Best América Latina, compartirán sus perspectivas sobre los mercados de seguros en Latinoamérica. Esta sesión exclusiva, de una hora, abarcará los puntos de vista como asegurador, reasegurador, corredor de reaseguros y agencia de calificación crediticia.

Hilario Itriago, director gerente de Rokk3 Insurtech, una empresa global de innovación tecnológica y consultoría, y Carlos Wong-Fupuy, director sénior de AM Best, presentarán una sesión sobre las tendencias en innovación de seguros y qué puede esperar el sector en un futuro cercano. Novelo y Eli Sanchez, director adjunto en la oficina de la Ciudad de México de AM Best, analizarán también el estado del sector de seguros inmobiliarios/contra accidentes, con una orientación a líneas comerciales, líneas personales y reaseguro, además de cómo podrían impactar las tendencias actuales en los aseguradores y sus calificaciones crediticias en el 2020.

Para finalizar, en otra sesión aparte que contará con la presencia de Anthony Phillips, director gerente de Willis Towers Watson, y Carlos De la Torre Flores, director sénior de Desarrollo Comercial y Operaciones de AM Best América Latina, se analizarán los riesgos de mercados emergentes y se explorarán las potenciales acciones de mitigación de riesgos que pueden emprender los aseguradores para disminuir la volatilidad.

La Sesión informativa sobre el mercado de seguros en Latinoamérica tendrá lugar de 9:00 a. m. a 12:00 m. (hora estándar del este, EST), seguida de una ronda de golf en el campo de competición del complejo. La inscripción y el desayuno comenzarán a las 7:00 a. m. Para inscribirse al evento u obtener más información, visite www.ambest.com/events/imblatam2020 (o www.ambest.com/events/Cumbre2020 en español). Por consultas, escriba a [email protected].

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2020 por A.M. Best Company, Inc. y/o sus afiliadas. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

####

Contacts

Midori HondaDirectora de Desarrollo de MercadoAM Best América Latina+52 55 1102 2720, ext. 105 [email protected]