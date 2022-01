Signifyd adopta la semana laboral de cuatro días para evitar el agotamiento, promover el bienestar y fomentar la creatividad

Las presiones causadas por la pandemia inspiraron a los líderes de la empresa a diseñar una semana laboral que proporciona la flexibilidad necesaria para equilibrar el trabajo, la familia y las responsabilidades sociales, a la vez que da lugar a las aspiraciones fuera de lo laboral

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--Signifyd, proveedor de protección para el comercio electrónico, anunció hoy que avanzará en el futuro del trabajo al adoptar de forma permanente una semana laboral de cuatro días, después de meses de pruebas que resultaron beneficiosas para la productividad y la satisfacción de los empleados.

La semana laboral de cuatro días proporcionará a los empleados de Signifyd, en su mayoría trabajadores a distancia, la flexibilidad necesaria para reequilibrar su vida laboral y personal, y la oportunidad de cuidar mejor de sí mismos, de sus comunidades y de sus amigos y familias. Si bien los líderes de la empresa habían debatido durante mucho tiempo el movimiento, las presiones únicas de la pandemia de COVID-19 desempeñaron un papel clave para centrar la atención en el cambio.

«Cuando los empleados trabajan literalmente en el mismo lugar donde se supone que juegan y se relajan, el agotamiento se convierte en una posibilidad muy real», dijo la vicepresidenta sénior de operaciones de personal de Signifyd, Emily Mikailli. «Los datos demuestran que las semanas laborales de cuatro días han ayudado con eso. Nuestro negocio se basa en el poder de los datos y, en este caso, no tendría mucho sentido ignorar los datos, en especial, cuando se trata de un problema que es vital para el bienestar de nuestros empleados».

La naturaleza del trabajo y el lugar de trabajo han cambiado de forma drástica en los dos años de la pandemia. En muchas empresas, trabajar desde casa ya no es la excepción. Los arreglos de trabajo híbrido son comunes. Es probable que la próxima ola de cambio esté dominada por iniciativas que hagan que esos arreglos sean más agradables, productivos y gratificantes para los empleados.

«Estamos orgullosos de figurar entre los líderes de este movimiento para reflexionar con más profundidad sobre las iniciativas que elegimos para trabajar, de modo que todos trabajemos menos horas, pero más provechosas. Enfocarnos de manera inteligente en lo que elegimos priorizar nos hace más eficientes y nos realiza como personas», dijo el CEO, Raj Ramanand. «Creemos que en un futuro no tan lejano, la semana laboral de cuatro días será un pilar para las empresas que buscan contratar a los candidatos más capaces, creativos y comprometidos del mercado. Nos complace mostrar a los demás el camino y seguiremos innovando en las áreas y en el lugar de trabajo».

«Las claves del éxito de un programa de cuatro días de trabajo a la semana son la comunicación y la flexibilidad», dijo Mikailli. Una política que significa que los empleados no deben trabajar en un día determinado no significa que los empleados no puedan trabajar en un día determinado. Algunos podrían ver el día como una oportunidad para concentrarse más en un proyecto relacionado con el trabajo, sin la interrupción de las reuniones. Otros podrían usar unas horas para ponerse al día con las tareas relacionadas con el trabajo que, de otro modo, se pondrían al día un sábado o un domingo.

«El objetivo final es aliviar el estrés y ayudar a las personas a ser más eficientes, y eso puede verse diferente entre los empleados», agregó Mikailli.

Signifyd ofrece automatización de órdenes de importancia crítica y protección contra el fraude y el abuso de políticas para el comercio electrónico, incluidos algunos de los más grandes del mundo. El trabajo por su naturaleza es de 24 horas, los siete días de la semana, todas las semanas.

Los equipos de Signifyd estructurarán los horarios para que el soporte a sus clientes y las consultas constantes sigan estando disponibles, a la vez que proporcionan a todos los miembros del equipo una semana de cuatro días.

La productividad no disminuyó durante los meses de prueba de semanas laborales más cortas en la empresa, y los empleados expresaron un amplio apoyo a la iniciativa innovadora: factores que fueron clave para adoptar el arreglo de forma permanente.

