US MEDIA DA CHARLA SOBRE EL TURISMO CENTROAMERICANO A AUTORIDADES EN EL CATM2019

CIUDAD DE GUATEMALA--(BUSINESS WIRE)--US Media el media hub líder en Latinoamérica, fue invitada a exponer en el Centroamérica Travel Market, CATM 2019, evento que reune autoridades y los actores más importantes de esa industria en la región.

La edición de 2019 tuvo lugar en la Ciudad de Guatemala, los últimos días 4 y 5 de julio de 2019. “La experiencia de Us Media nos ha aproximado del INGUAT, Instituto Guatemalteco de Turismo, para quienes desarrollamos estrategias de medios globales en los últimos 2 años. Hemos publicitado las atracciones, belleza natural y amplias opciones de turismo en Guatemala, el corazón del mundo Maya, en diferentes medios y formatos. El Turismo genera más de 20 mil millones de dólares en divisas y alrededor de 18 millones de visitantes todos los años en Centroamérica que es un destino multipaís y requiere esfuerzos conjuntos en regulación y logística, permitiendo libre tránsito de turistas, servicios y mercancías”, explica Bruno Almeida, CEO de Us Media.

La industria del Turismo es una de las que más se beneficiaron de la revolución digital. Hay miles de opciones para la compra y una infinidad de destinos y paquetes para todos los gustos. “Justamente sobre esa revolución digital vinimos exponer. No solamente hablamos de como el consumidor se vio empoderado con las plataformas en línea, sino de cómo el uso del “Big Data” es fundamental para saber el cuándo y el cómo exponer la audiencia a una oferta de viaje. Saber el ciclo de vida del consumidor, entender los datos intrínsecos a sus preferencias y costumbres, ayudará a los anunciantes a ser cada vez más efectivos en sus estrategias de adquisición digital”, arremata Bruno Almeida.

US Media ha presentado sus hallazgos y números de la publicidad en la región a autoridades de turismo de 7 países participantes durante el evento. Con un equipo de más de cien expertos en medios en Latinoamérica, US Media Consulting, fundada en 2003, cuenta con un portafolio de soluciones de medios, tecnología y alianzas para llegar al target de manera geolocalizada a través de medios digitales y tradicionales. Para conocer un poco má sobre la amplia experiencia de Us Media en el desarrollo de estrategias de medios internaciones para la industria de turismo accede a http://www.usmediaconsulting.com/es/travel-media-agency/

