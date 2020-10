VERSION CORREGIDA Adaptándose a la Pandemia: Riesgo país en América Latina y perspectivas de reaseguro

OLDWICK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ofrecerá un Webinar gratuito el Martes, 20 de Octubre de 2020, a las 10:00 a.m. hora del centro de México, para revisar el enfoque de AM Best acerca del Riesgo País de las compañías de la región y a nivel global. La volatilidad económica que ha traído el CoVid-19 ha aumentado las preocupaciones con referencia al crédito soberano y el riesgo país. No obstante AM Best no emite ratings para deuda gubernamental, considera dichos riesgos como parte del análisis de cada país, que es componente de todas nuestras calificaciones crediticias de Best. Como parte de evaluar el riesgo país, AM Best identifica los varios factores dentro de un país que pudieran afectar a una compañía, ya sea directa o indirectamente.

Durante el evento, acompañe a los analistas de AM Best en esta conversación sobre la aplicación del riesgo país a la Metodología de Calificación Crediticia de Best (BCRM) y las Calificaciones Crediticias de Best con respecto a la recesión económica y las condiciones de endurecimiento causadas por la pandemia de COVID-19 en América Latina, así como los impactos en las compañías de reaseguro operando en la región.

Regístrese ahora para este Webinar: www.ambest.com/webinars/countryrisk.

Los panelistas de AM Best, incluyen a:

Carlos De la Torre – Director Senior, Operaciones. Alfonso Novelo – Director Senior, Análisis, y Elí Sánchez, Director Asociado, Análisis.

Los asistentes pueden enviar sus preguntas durante el proceso de registro o por email a webinars@ambest.com. El evento será presentado en vivo en formato de audio y video, y los asistentes registrados podrán volverlo a tomar poco después del evento.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2020 por A.M. Best Company, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Contacts

Carlos De la TorreDirector Senior Latinoamérica, Operaciones y desarrollo comercial+52-55-1102-2720 ext. 105carlos.delatorre@ambest.com