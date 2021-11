Wizards of the Coast y Riot Games Hacen Magia con Crossover Magic: The Gathering Secret Lair x Arcane

Próximo Magic: The Gathering Secret Lair Drops inspirado en Arcane, la serie animada de Riot

RENTON, Washington--(BUSINESS WIRE)--Wizards of the Coast, división de Hasbro, Inc (NASDAQ: HAS) anunció hoy dos nuevos Magic: The Gathering Secret Lair se presenta en un crossover con Riot Games que celebra el lanzamiento de Arcane: League of Legends, nueva serie animada ambientada en el universo League of Legends. Estos artículos por tiempo limitado estarán a la venta del 29 de noviembre al 23 de diciembre y estarán disponibles en conjuntos de Magic tanto foil como no foil: Las cartas de The Gathering que se revelarán en las próximas semanas tras la finalización de la serie animada.

“Estamos encantados de colaborar con Riot Games en dos entregas de Secret Lair para celebrar el lanzamiento de la serie animada de League of Legends, Arcane”, indicó Chris Cocks, Presidente de Wizards of the Coast. “Llevar las marcas favoritas de los fanáticos al Magic Multiverse es una forma emocionante para nosotros de darle vida a Magic de maneras nuevas y audaces para los fanáticos de toda la vida y los jugadores principiantes.”

Los fanáticos recibieron hoy un adelanto de algunas de las cartas Secret Lair x Arcane, incluida Magic especialmente seleccionada: The Gathering aterriza capturando ubicaciones y momentos clave de la serie animada como Piltover, la Undercity y más.

“En RiotX Arcane, buscamos formas de llevar el fandom de Arcane más allá de la pantalla digital y convertirlo en algo que pudieras tener en tus manos”, señaló Brandon Miao, Líder de Experiencias y Asociaciones Entre Productos, Riot Experience (XP) en Riot Games. “Esta fue una oportunidad increíble para colaborar con Secret Lair, ya que somos grandes fanáticos de Magic, y admiramos la relación profunda y duradera que Wizards of the Coast ha establecido con su base de fanáticos."

Puede obtener más información sobre Secret Lair en el sitio oficial. Magic: The Gathering Secret Lair x Arcano y Secret Lair x Arcano: Lands estará disponible para preordenar a partir del 29 de noviembre por 29,99 USD (no foil) y por 39,99 USD (foil).

Acerca de Wizards of the Coast

Wizards of the Coast, subsidiaria de Hasbro, Inc., es un desarrollador y editor galardonado de juegos de mesa y digitales que encienden un sentido de aventura en jugadores apasionados de todo el mundo. Mejor conocida por publicar franquicias de fantasía innovadoras, MAGIC: THE GATHERING® y DUNGEONS & DRAGONS®, Wizards se dedica a reunir talentos de clase mundial para crear experiencias de juego inolvidables en su sede en Washington y sus estudios en Austin y en Montreal. Obtenga más información en www.wizards.com.

Acerca de Riot Games

Riot Games se fundó en 2006 para desarrollar, publicar y respaldar a los juegos más orientados a jugadores en el mundo. En 2009, Riot lanzó su título debut, League of Legends, con gran éxito en todo el mundo. League se ha convertido en el juego de PC más jugado del mundo y un impulsor clave del crecimiento explosivo de los deportes electrónicos.

A medida que League entra en su segunda década, Riot continúa evolucionando el juego mientras ofrece nuevas experiencias a los jugadores con Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift y varios títulos en progreso, mientras exploras el mundo de Runeterra a través de proyectos multimedia en música, cómics, TV y más. Riot también ha lanzado un grupo editorial, Riot Forge, para colaborar con desarrolladores externos en juegos adicionales ambientados en el universo de League. El primer título de Forge, Ruined King: A League of Legends Story, es un juego de rol (role-playing game, RPG) basado en turnos impulsado por una historia que está siendo desarrollado por Airship Syndicate.

Fundada por Brandon Beck y Marc Merrill y dirigida por el Director Ejecutivo Nicolo Laurent, Riot tiene su sede en Los Ángeles, California, y cuenta con 3000 Rioters en más de 20 oficinas en todo el mundo.

Acerca de HASBRO

Hasbro (NASDAQ: HAS) es una empresa global de juegos y entretenimiento comprometida con la Creación de las Mejores Experiencias de Juego y Entretenimiento del Mundo. Desde juguetes, juegos y productos de consumo hasta televisión, películas, juegos digitales, acción en vivo, música y experiencias de realidad virtual, Hasbro se conecta con audiencias globales y da vida a grandes innovaciones, historias y marcas en plataformas establecidas e inventivas. Las marcas icónicas de Hasbro incluyen NERF, MAGIC: THE GATHERING, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, POWER RANGERS, PEPPA PIG y PJ MASKS, así como marcas asociadas de primer nivel. A través de su estudio de entretenimiento global eOne, Hasbro está construyendo sus marcas a nivel mundial a través de una excelente narración y contenido en todas las pantallas. Hasbro se compromete a hacer del mundo un lugar mejor para los niños y sus familias a través de la responsabilidad social corporativa y la filantropía. Hasbro ocupó el puesto 13 en la lista de los 100 Mejores Ciudadanos Corporativos de 2019 por CR Magazine y ha sido nombrada una de las Compañías Más Éticas del Mundo® por el Instituto Ethisphere durante los últimos ocho años. Obtenga más información en www.hasbro.com y síganos en Twitter (@Hasbro) e Instagram (@Hasbro).

© 2020 Hasbro, Inc. Todos los derechos reservados.

Acerca de Magic: The Gathering

Los cautivadores personajes, los mundos fantásticos y la profunda jugabilidad estratégica de Magic: The Gathering han entretenido y deleitado a los fanáticos durante más de 25 años. Los fanáticos pueden experimentar Magic a través del juego de cartas coleccionables de mesa, el juego digital Magic: The Gathering Arena, una novela entre las más vendidas del New York Times y una serie de cómics aclamada por la crítica. Con más de 40 millones de fanáticos hasta la fecha, Magic es un fenómeno mundial publicado en 11 idiomas en más de 70 países.

HAS-B

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto de RR. PP.:Rogers & Cowan PMK en nombre de Wizards of the Coast James Reilly James.Reilly@rogersandcowanpmk.com

Riot Games media@riotgames.com