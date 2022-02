XCIEN y Tarana expanden la presencia de la nueva generación de FWA en México

MONTERREY, México y MILPITAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--XCIEN y Tarana anunciaron hoy una nueva asociación para brindar servicio de Internet confiable y de alta velocidad a empresas y zonas residenciales en todo México con planes que ofrecen de 100 a 400 Mbps.

XCIEN, el más grande proveedor de servicios de Internet inalámbrico en México, tiene previsto usar Gigabit 1 (G1), la innovadora plataforma de banda ancha de Tarana que ha introducido la próxima generación de acceso inalámbrico fijo (next generation of fixed wireless access, ngFWA), en zonas rurales de difícil acceso en las que anteriormente la fibra óptica no era económicamente viable. XCIEN también planea usar G1 en competencia con ofertas de fibra óptica en zonas urbanas en las que la velocidad de despliegue y la alta capacidad de procesamiento de G1 lo convierten en una alternativa atractiva.

El reciente aumento del trabajo, la educación y la atención médica a distancia ofrece un fuerte incentivo para que XCIEN amplíe su mercado objetivo, que ahora incluye más zonas residenciales. El director de operaciones de XCIEN, Jesús Cañamar, afirmó: “El Internet rápido y confiable no solo es esencial para las empresas a las que prestamos servicios, sino también para los vecindarios en los que las oficinas y las ‘aulas’ en casa están cada vez más presentes. Con el largo alcance y la facilidad de implementación de G1, podemos brindar servicio de calidad a muchos más de estos hogares, y más rápidamente”.

Basil Alwan, director ejecutivo de Tarana, agregó: “La versatilidad única de G1 ofrece nuevas posibilidades para los clientes en todo el mundo, y apreciamos la oportunidad de iniciar nuestra expansión en México con el proveedor de servicios de acceso inalámbrico más consolidado del país. Esperamos con ansia ayudar a XCIEN a aumentar el rendimiento y el alcance de sus servicios para clientes corporativos y residenciales”.

Acerca de XCIEN

Fundada en 1999, XCIEN se especializa en servicios de telecomunicaciones de alta calidad en la periferia de zonas urbanas y áreas remotas con dificultades de acceso. Actualmente presta servicio a más de 3000 empresas en 10 estados de México y recientemente se unió a una alianza estratégica con Luminet Wan para permitir la implementación aún más amplia de sus servicios de banda ancha. XCIEN también fue la primera empresa en promover la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico de México, una fundación que hoy en día reúne a más de 150 empresas. Visite https://xcien.com/ para obtener más información.

Acerca de Tarana

Tarana Wireless, Inc. es el líder en rendimiento del sector y autor de nuevas categorías en ngFWA, impulsado por una serie de innovaciones bien comprobadas en la optimización multidimensional perfecta de señales de radio. Su plataforma de acceso G1 supera los desafíos económicos de redes que antes eran insuperables para los proveedores de servicios, en los mercados de banda ancha estándares y en los marginados utilizando un espectro gratis sin licencia. Los despliegues comerciales de G1 han pasado de cero a dos millones de hogares en su primer año de producción. La empresa tiene su oficina central en Milpitas, California, con investigación y desarrollo adicional en Pune, India. Visite www.taranawireless.com para obtener más información sobre G1.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

