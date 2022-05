200 empleados de la PNC firmaron su retiro forzoso este lunes

Una semana más le queda de trabajo a cientos de empleados de la Policía Nacional Civil que tienen más de 60 años. Esta mañana, fueron convocados por listados de 200 personas del área administrativa, técnica y de servicios para que firmaran su renuncia forzosa en la Subdirección de Administración de la Policía Nacional Civil (PNC). Mañana han sido convocadas otras 200 personas.

Gente que formó parte del personal administrativo por más de 25 años denunció que el retiro que estuvieron obligados a firmar no reconoce el trabajo que realizaron en nombre de la institución.

Rafael Rosales de 74 años y que trabajó 26 años en la PNC como motorista y en el área de talleres, fue de los primeros en firmar su renuncia y denunciar el cese de su cargo. Dijo no estar de acuerdo en que solo les den 12 salarios, y que tiene la intención de apelar. “Yo tengo 26 años de estar trabajando en la institución Y nos están pagando solo un año. ¿Y mis otros 25 años dónde están? Esto no es digno de nosotros”, denunció.

Rosales se quejó que le han quitado 25 años de su vida y que solo le están pagando un año, y que digan que el retiro es digno, no es así porque él debe pagar casa, agua, luz y debe hacer varias diligencias para poder pensionarse. Sumado a esto, tiene artritis en ambas piernas.Todo esto alrededor de tres meses y que en ese lapso no sabe qué hará. A él le pagarán $5,800 pero dice que ya debe $4,000.

“Una sola golondrina no hace verano, tendríamos que reunirnos varios y tratar de hacer lo imposible porque ahorita está bastante difícil”, aseguró.

De los 26 años que trabajó en la PNC, Rafael dijo que jamás vio algo parecido. “Aquí manda una persona y ustedes lo saben mejor que yo, yo no digo que fue el director, fue alguien más. El director no puede hacer eso, tiene que darle la orden alguien de más arriba”, aseveró.

Otro de los afectados fue Maximiliano Ruiz de 64 años que trabajó para la PNC 27 años, en el área de archivo .Él utiliza una andadera ya que no puede andar por sí mismo porque le falta una pierna a causa de la diabetes que padece. Él pensó que considerarían su condición pero no fue así. Desde el 1 de junio ya no debe presentarse a su trabajo.

“Yo pensaba que podía haber una consideración en mi caso o una excepción, obviamente necesitamos alzar la voz para que se dé una verdadera justicia porque nosotros como empleados administrativos aquí hemos dejado la vida, hemos dejado la juventud”, aseguró.

Dice que a finales de septiembre podrá ver la primera cuota de su retiro, y eso lo inquieta ya que tiene varios gastos y ya no estará asegurado, y le tocará utilizar el sistema nacional de salud.



Álvaro Melara de 70 años y que es parte de otro grupo de empleados que será citado en los próximos días para firmar su retiro forzoso, dijo que esta situación es “como una patada en el trasero”, después de servir 28 años a la institución.

“Lo peor es que hemos trabajado igual que los operativos y al operativo les están dando 24 salarios y a nosotros los administrativos, nos están dando solo 12 salarios, nos están tirando a la indigencia. El Gobierno dice que es un retiro digno pero yo digo que es digno de lástima. ¿Qué me queda a mí? Perder hasta mi casa”, denunció.

Dijo que creará junto a otros compañeros un fondo para apoyarse entre ellos ya que no sabe qué harán porque estarán sin trabajo.





Retiros en la ANSP

Los retiros forzosos no solo están sucediendo dentro de la Policía Nacional Civil sino que también en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), entidad que se encarga de preparar a los policías.

Un empleado de dicha institución que no quiso ser identificado por temor a represalias, calculó que alrededor de 125 trabajadores de la ANSP cesarán de sus cargos en las próximas semanas. Hasta el momento, no han sido convocados a firmar el retiro pero sí saben que entre junio y julio su cargos ya no estarán vigentes.

Para este trabajador, esta ley del retiro forzoso para los policías no tuvo que incluir a empleados de la Academia ya que hay un contrato colectivo que regula la estabilidad laboral, y que son para la carrera policial y no para la academia.

“Consideramos que el decreto es inconstitucional porque los están relacionando con el artículo 53 de la Ley de la Carrera Policial y a nosotros no nos riñe esa ley. Ahí dice que que el tema de seguridad se ha incrementado y se necesita nuevo personal, pero nosotros no somos de seguridad porque la academia solo trabaja en el proceso de formación del policía, solo se hacen funciones docentes. No deberían mezclarnos en esta decisión”, aseguró.