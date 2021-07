Alabi dice que no hay tercera ola de contagios de covid-19

El ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo este miércoles que El Salvador no atraviesa una tercera ola de contagios de covid-19.

Alabi sostuvo que la pandemia del coronavirus no ha dejado de causar “afectaciones negativas” desde que se anunció oficialmente el primer caso, en marzo de 2020. En ese periodo, “tuvimos pequeños brotes en puntos específicos y estos se lograron controlar” y agregó que “evidentemente estamos ahorita que ha habido un incremento por conglomerados (es decir, generalizado), por lo que no podemos hablar de una tercera afectación”.

Ayer, el infectólogo Jorge Panameño dijo en la entrevista República, de Canal 33, que el aumento de contagios que enfrenta el país podría considerarse como “una tercera ola”. Las declaraciones de Panameño fueron secundadas por el epidemiólogo Alfonso Rosales.

Según el funcionario, no existe una relación entre el incremento de los casos de covid-19, con el grupo etario y la zona geográfica donde se identifican. Sin embargo, Alabí no respondió cuando LA PRENSA GRÁFICA le consultó por qué desde el 22 de abril no se ha actualizado el reporte diario, donde se registran los nuevos casos de covid-19 por grupo de edad, municipio y departamento. “No existe un municipio en particular que tenga mayor afectación”, insistió.

El ministro ofreció una conferencia de prensa esta tarde para anunciar que habían realizado una prueba piloto para tratar de aumentar el número de vacunas diarias. La meta era llegar a 75,000, dijo el funcionario.

Solo el 6 de julio se aplicaron 48,074 vacunas, según los datos del sitio covid19.gob.sv. Además, hasta esa fecha se registraron 2,984,932 dosis aplicadas, de las cuales 1,209,742 corresponden a personas que ya recibieron las dos inyecciones.