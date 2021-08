Alcaldía acordona desde este jueves los parques de San Salvador para evitar aglomeraciones ante repunte de covid-19

Las personas que acostumbran llegar a los parques de San Salvador para permanecer ahí para descansar, buscar trabajo informal o para vender productos se llevaron la sorpresa de que están acordonados.

Elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) resguardan estos espacios para evitar la presencia de personas y las aglomeraciones.

También están entregando mascarillas a quienes no llevan una y transitan por la zona del centro histórico.

De igual manera aplican alcohol gel a las personas que lo solicitan. Las medidas que habían sido anunciadas hace dos días no se estaban aplicando. "Está bien me parece, excelente que cierren ", dijo José Pérez, quien pidió una mascarilla y alcohol gel.

En el parque Libertad sí habían algunas personas, pero según informó un agente del CAM, se debe portar mascarilla, se les aplica alcohol gel y ya no se permitirá la presencia de alcohólicos y de personas que llegan a bailar al lugar. "Eso ya no se permitirá, no más bailes en el lugar", dijo el elemento de seguridad municipal.

Otro agente del CAM dijo que no era cierre, pero solo se permite el tránsito, no así la permanencia de personas en los parques. LA PRENSA GRÁFICA ha dado seguimiento a este tema y ha estado informando de aglomeraciones en los parques capitalinos. Médicos y personal de la nueva unidad de Protección Civil de la alcaldía capitalina también supervisan que las medidas anunciadas se cumplan.