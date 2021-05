Analizan la falta de anticuerpos en personas que recibieron vacuna china de Sinovac contra el coronavirus

Desde que comenzó la vacunación en marzo, los laboratorios uruguayos que realizan test serológicos para detectar la presencia de anticuerpos contra el COVID-19 triplicaron su trabajo. Son miles las personas que quieren averiguar, por sus propios medios, si la vacuna tan esperada les dio la inmunidad necesaria contra el nuevo virus.

Por ejemplo, desde el equipo del laboratorio BioFast encargado de analizar los datos que arroja el test serológico que realizan, explican que cuando comenzaron a hacer estos estudios a personas vacunadas pensaban “que todas iban a dar positivo” -es decir que iban a tener anticuerpos. Pero esto no fue así.

Según cuenta la médica de ese laboratorio Victoria Remedi cuando esto sucede la gente obviamente “se sorprende”. Incluso dice que “es normal que el paciente se enoje”, porque “la vacunación fue un aliento de esperanza y no esperan no tener anticuerpos”. La médica señala que esto ha pasado solamente con pacientes que se habían inmunizado con dosis del laboratorio chino Sinovac.

Algo similar ha sucedido en FertiLab, donde se realizaron 1.500 test de anticuerpos en lo que va del año y 1.300 ocurrieron desde marzo, cuando comenzó la campaña de vacunación. Allí ha habido 19 resultados negativos después de la vacunación, pero no todos son de personas que tienen la Coronavac, sino que hay “dos o tres” que son de Pfizer.

Cuándo es normal.

A pesar de que no se trata de un porcentaje demasiado significativo en ninguno de los dos laboratorios, el inmunólogo asesor del Ministerio de Salud Pública (MSP) en vacunación, Gualberto González, considera que “en algunos casos es esperable que la respuesta sea baja o incluso negativa, pero no es algo que suceda en la población en general”.

Esos casos, según González, suelen ser cuando se trata de un paciente inmunodeprimido o muy mayor, porque “la respuesta inmunológica suele ser peor que en los jóvenes sanos”. Sin embargo, señala que “es un mal síntoma” que no haya presencia de anticuerpos.

En este sentido, González dice que esas personas “sin duda desarrollaron una baja defensa” y aclara que eso “es distinto cuando tuvo respuesta y con el tiempo bajan los anticuerpos, porque acá directamente no se produce una respuesta alta”.

Tanto en FertiLab como en BioFast se realiza un test cualitativo, es decir que indica únicamente si la persona tiene un resultado positivo o negativo para la presencia de anticuerpos, sin especificar la concentración o los volúmenes de estos en la sangre.

Desde ambos laboratorios aclaran que se trata de un procedimiento “excelente” con resultados “más que confiables”. Sin embargo, los inmunólogos advierten que los utilizados en esos laboratorios son “mucho menos confiables” que otras técnicas como el test ELISA, por el que se detecta la cantidad de anticuerpos cuando ya se ha producido una reacción inmune al virus en el organismo. Los test serológicos tienen la misma lógica que los de embarazo, pero se recoge una muestra de sangre.

¿Desprotegidos?

“Si bien no es una buena noticia que haya casos de negativo para anticuerpos, no quiere decir que las células no hayan producido una respuesta y la persona puede pasar la enfermedad en forma leve”, sostiene la doctora en Bioquímica Lucía Vanrell.

Vanrell sin embargo advierte que “a priori es cierto” que están “menos protegidos” quienes tienen un bajo nivel de anticuerpos.

Los laboratorios están cuantificando la información acerca de los pacientes que no generaron anticuerpos después de la vacunación para “evaluarlo” con el MSP.

Las autoridades sanitarias actualmente desestimulan la idea de que las personas se realicen un test serológico “porque la inmunidad no pasa únicamente por ahí”, según un comunicado difundido por Whatsapp en grupos de médicos y al que accedió El País. De todos modos, los expertos en inmunología advierten que la medición de anticuerpos es “la más significativa” para conocer la respuesta del organismo a la vacuna.

En febrero el MSP anunció que se realizarían test serológicos al personal de la salud después de la vacunación. Consultado al respecto, el ministro Daniel Salinas dijo que los estudios “se realizaron y se está procesando la información”.