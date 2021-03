Arcatao aún habla de las elecciones del 28 de febrero entre vencidos y vencedores

El ambiente en la ciudad de Arcatao luce normal, tranquilo, hasta cierto punto. El nombre de "Arcatao" escrito en letras de cemento y ubicado frente al parque y a la iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol, dan la bienvenida a los turistas y a todos los que los visitan. Pero de los acontecimientos y resultados electorales del pasado 28 de febrero, aún se habla mucho. Es un tema obligado.

Dos personas de la tercera edad, sentadas en uno de los jardínes del parque, comentan todavía lo que pasó el día de las elecciones para diputados y alcaldes y de los días previos. No quisieron dar su nombre, ni que se les grabara su opinión, pero aceptaron que, a pesar de su edad, votaron por el partido de Nuevas Ideas. "A mi edad, ningún presidente nos había dado nada, hasta ahora", dijo el hombre con sombrero y de ojos celestes. Su compañero, no opina, pero asiente con la cabeza y juntos dan a entender que dejaron al FMLN para unirse al partido cian, que dos días antes de las elecciones, y el mismo día de las votaciones, entregó dinero a muchos, y antes había entregado hasta cuatro paquetes de alimentos por casa, para todo el que tuviera un Documento Único de Identidad (DUI).

LA PRENSA GRÁFICA.

En Arcatao, el partido Nuevas Ideas ganó al FMLN por diferencia de un voto (819-818) y eso tiene molestos a unos y contentos a otros. Pero a pesar de ello, no se ven señales de protestas, pinta ni mancha de paredes, ni de destrucción de la propaganda de los partidos, que aún sigue colgando de postes y paredes.

Josefina Orellana Serrano es del bando ganador. Dice que no hay razón para seguir con el Frente, ya que el presidente Bukele la apoyó. "No puede ser que sigamos siendo rojos, el presidente Bukele nos dio $300 dólares y en cuatro veces nos dio alimentos", comentó la mujer, quien en ese momento cargaba una caja en la cabeza. Dice que su familia peleó en la guerra. Su padres y su esposo estuvieron en la guerra civil que se vivió en El Salvador.

"Anduvimos en la guerra y hoy no tenemos ni un centavo negro", agregó. Hoy, fue diferente, según ella, por lo que abandonó el rojo y se cambió de partido. "Me gusta Nuevas Ideas", detalló. Por el contrario, Yolanda Orellana, dijo, que en lo personal no esperaba un triunfo del partido de Bukele y que en su caso votó por el FMLN. "Nos tomó por sorpresa (el gane), pero todas las canastas que entregaron, hasta cuatro por familia, le ayudó", explicó la maestra.

A su criterio, el candidato del FMLN es un joven preparado que debió ganar. "Él es un joven preparado y con mucha capacidad, he quedado sorprendida", agregó. El Arcatao ganó Milton Monge, un exconsejal de la alcaldía por el FMLN, que desde junio regresará a las instalaciones del Ayuntamiento, pero con una nueva categoría y cargo. Por lo demás, los comercios, entre ellos algunas tiendas y comedores tienen abiertas sus puertas y el quiosco ubicado en el parque central, sigue siendo el centro de reunión de muchos.

"Hasta a él lo llevaron a votar", dice una mujer que pasa por el lugar, mientras señala a una persona de la tercera edad que anda en estado de ebriedad. El alcalde José Alberto Avelar, dice que en su caso, tiene todo listo para el traspaso. "Aquí nadie llora por haber perdido, sino que lo que nos duele es el fraude, pero vamos a volver, la lucha continúa", explicó el exmiembro de las FPL, quien desde los 14 años se incorporó a la exguerrilla.

A pesar de vivir en la que fue una zona de guerra, al final, parecen gente de paz. Son otros tiempos.