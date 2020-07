Argentina avanza estudio uso de plasma de pacientes recuperados de covid-19

Argentina avanza en la investigación sobre el uso de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de covid-19, para trasmitir anticuerpos a pacientes que enfrentan la enfermedad, un tratamiento que se encuentra en una fase de "ensayo clínico nacional" que está dejando unos primeros resultados esperanzadores.

"Se ve que está haciendo bien, que los pacientes que usan plasma tienen menos uso de terapia intensiva y había disminuido la mortalidad, todos los trabajos hablan de eso. Ahora, para que los números sean definitivos, hace falta más tiempo", destacó a Efe el presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas, Luis Sarotto.

En casi todos los países de América Latina se está utilizando el plasma para tratar a pacientes con covid-19.

Argentina, sin embargo, cuenta también con un antecedente importante, el de la fiebre hemorrágica Argentina o "mal de los rastrojos", una enfermedad infecciosa causada por el virus Junín, que se encuentra en algunos roedores.

Los casos de fiebre hemorrágica fueron tratados, con éxito entre quienes la padecían, con la transfusión de plasma.

Las autoridades del país estudian el proceso para pacientes con covid-19 desde hace dos meses, en los que se consiguió probar la seguridad del proceso, pero aún no su eficacia.

La Jefa de Hemoterapia del hospital Posadas, en Argentina, Gabriel Migues lo plantea así: "la donación todavía no está declarado que es efectivo, hay un montón de estudios que declara que hay seguridad en usarla, pero no si hay eficacia. Hubo un montón de pacientes que mejoraron, pero otros no", aseguró la experta.

Los donadores pueden dar plasma dos veces por semana, sin riesgo.