Biden: "Eran terroristas"

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, calificó ayer como "terroristas domésticos" a los seguidores del presidente Donald Trump que asaltaron el Congreso.

"No fue desorden. No fue una protesta. No les llamemos manifestantes. Eran una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas domésticos", dijo Biden en una intervención desde Wilmington, Delaware.

El presidente electo criticó, asimismo, la actuación policial al asegurar que había cometido "un claro fallo a la hora de aplicar justicia con el mismo rasero". "Nadie puede decirme que si hubiese sido un grupo del movimiento Black Lives Matter el que protestaba ayer, no habrían sido tratados de manera muy, muy diferente que a la turba de maleantes que irrumpieron en el Capitolio", advirtió.