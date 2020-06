Casos covid-19 en el mundo casi llegan a los 10 millones

Los casos de coronavirus en el mundo están por llegar a los 10 millones, tras haber aumentado en 167,000, lo que significa un nuevo récord de casos diarios.

Los datos del Johns Hopkins University (Estados Unidos) confirmaban anoche un total de 9. 9 millones de casos en el mundo entero. Los países más afectados son Estados Unidos, India y Brasil.

La base de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recibido la confirmación de 482,000 decesos directamente causados por la covid-19, lo que significa 5,336 casos más que en la víspera de este fin de semana.

América Latina contará en breve con 5 millones de casos, la mitad del total mundial y casi el doble de lo que acumuló Europa en el pico de la pandemia.

India, con una población de 1,300 millones y cuarto país más afectado, tiene medio millón de infectados y acaba de cumplir tres meses del mayor confinamiento del planeta.

Mientras tanto, Estados Unidos (con más casos a nivel mundial) ha superado los 2.4 millones de casos confirmados de covid-19 y más de 122,000 fallecidos.

En Brasil (segundo más afectado) los contagios y muertes por covid-19 aumentan sin señales de estabilización, casi 55,000 fallecidos y 1.2 millones de infectados, aunque los epidemiólogos son unánimes en afirmar que en este caso hay una subnotificación y que las cifras reales son mucho más elevadas.

Recaudación mundial

La cumbre global de donantes coorganizada este sábado por la Comisión Europea recaudó 6,150 millones de euros para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos y una vacuna universal contra el coronavirus, informó el Ejecutivo comunitario.

El evento, auspiciado por la organización Global Citizen, forma parte de la campaña "The Global Goal: Unite for our Future" y es la continuación de la conferencia para recaudar fondos organizada por la CE el pasado 4 de mayo, que llevaba recaudados ya 9,844 millones de euros.

Tras el maratón de ayer, el montante total comprometido por 40 Gobiernos, filántropos y sector privado, asciende a 15,900 millones de euros.

Asimismo se logró el compromiso de producir 250 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19, cuando esté disponible, reservadas para países con ingresos bajos y medios. La campaña culminará a las 20.00 horas (18.00 GMT) con un concierto virtual en el que participarán Shakira, Cold Play, Miley Cyrus, Justin Bieber, Usher y J Balvin, entre otros artistas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, impulsora de la iniciativa, anunció una nueva contribución comunitaria de 4,900 millones de euros a través del Banco Europeo de Inversiones, a lo que se suman 485 millones de euros aportados por diferentes países miembro de la Unión Europea.

La aportación comunitaria desde el 4 de mayo se eleva así a 11,885 millones de euros (75 % del total recaudado).

En una intervención por videoconferencia, von der Leyen insistió en que la pandemia solo terminará cuando todo el mundo tenga acceso a pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas, sin importar dónde vivan, lo que requiere "invertir en la producción de vacunas a una velocidad y escala sin precedentes".