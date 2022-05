China confirma su primer caso de la BA.2.12.1 de ómicron, más contagiosa

China confirmó el primer caso del sublinaje de ómicron BA.2, la BA.2.12.1, que está ganando terreno en países como Estados Unidos, en un momento en que el gigante asiático atraviesa una oleada de rebrotes con cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en 2020.



Según un informe semanal del Centro chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el contagiado con esta subvariante, hasta un 27 % más contagiosa que la ómicron BA.2, es un hombre de 27 años que tomó un vuelo desde Nairobi (Kenia) hasta la ciudad meridional china de Cantón el pasado 23 de abril.



Tras dar positivo por covid cuatro días después, el contagiado fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento, según el centro.



A diferencia de la mayor parte del mundo, que ya ha decidido convivir con el virus, China mantiene desde hace dos años una estricta política de tolerancia cero contra la covid con el argumento de proteger a la población mayor, que en un alto porcentaje no está vacunada, o evitar un hipotético colapso sanitario.



Sin embargo, la dureza de las medidas para atajar los rebrotes -especialmente en la metrópoli oriental de Shanghái, confinada desde hace casi dos meses- ha provocado una inédita reacción crítica en la población, que ha difundido innumerables quejas y vídeos de denuncia a través de las redes.



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, afirmó la semana pasada que las restricciones puestas en marcha no son sostenibles y recomendó un cambio de estrategia.



Los portavoces del Gobierno chino calificaron sus declaraciones de "irresponsables" alegando que las medidas tomadas han logrado salvar millones de vidas.



Según el último recuento oficial de las autoridades sanitarias publicado hoy, China notificó un nuevo fallecimiento a causa de la covid y 175 nuevos positivos, 162 de ellos por contagio local.

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 107 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora