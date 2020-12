¿Cómo se sienten los salvadoreños después de ver, leer o escuchar información sobre el coronavirus?

Mientras el coronavirus se esparcía en el mundo, dejando a su paso, la hospitalización de millones y venciendo hasta la muerte a miles, en El Salvador se disparó el consumo de internet y de muchas de las actividades que se pueden desarrollar en el ciberespacio, generando alarma, diseminando rumores y confundiendo a audiencias que conocían poco o nada sobre una enfermedad.

Así lo determinó el estudio “Así dio vuelta el consumo mediático en El Salvador durante la covid-19”, realizado por la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y la Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El estudio fue realizado con base a 1,547 entrevistas efectivas, realizadas entre el 30 de julio y el 8 de septiembre de 2020. Para el análisis se incluyó el segmento de población de 16 a más de 60 años de edad.

El 53.5 % de la población encuestada afirmó que el principal medio por el cual se informó sobre las noticias relacionadas al coronavirus fueron las redes sociales; seguido del 30.1 % de la televisión; un 12 % por periódicos digitales; un 3.2 % por los periódicos impresos y un 1.4 % por la radio. Pero, ¿cómo se sienten los salvadoreños después de ver o escuchar información sobre la pandemia en cualquier medio?

Según el estudio, la palabra más repetida fue alerta con un 55.1 %; la segunda fue preocupados con 54.5 %; seguidos por ansiosos 29 %, tristes con 21.2 %, un 13.8 % molestos y 13.4 % paranoicos.

Los resultados afirman que, en cada sensación negativa atribuida a la información, siempre las mujeres superan a los hombres en porcentajes; en cambio, las palabras “optimista” que obtuvo solo un 10.9 %, “confiado” y “seguro” con 6.4 %, fueron más seleccionadas por hombres que por mujeres.

Además, los que más veces eligieron “triste” fueron los jóvenes de 16 a 17 años, y quienes más optaron por “ansioso” fueron los de 18 a 29 años. A una estudiante de 24 años, por ejemplo, le alarmaba oír noticias sobre la pandemia “porque pensé que iba para peor. Me sentí bastante alarmada, más que todo por todas las clases”, asegura el estudio.

A las personas se les pidió también mencionar qué tan de acuerdo o no estaban con una serie de afirmaciones relacionadas a las cadenas presidenciales. Sólo un 9.3 % de los entrevistados dijo que era “totalmente confiable” la información que brinda el Gobierno; un 36.2 % “bastante confiable”, casi igualando con la opción “poco confiable” que obtuvo 36.1 %; 13.6 % respondió “nada confiable” y un 4.9 % no sabía o no respondió.