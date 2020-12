Los comerciantes de los 33 puestos de ventas de cohetes ubicados en el redondel Masferrer, en San Salvador, están a la espera de que en las próximas horas del 31 de diciembre, aumenten las ventas.

A pesar de las lluvias y de las condiciones generadas por la pandemia, Ingrid Patricia Gamboa ya está lista en su negocio, donde tiene una variedad de productos pirotécnicos muy bien ubicados en los estantes y mesas.

Con lluvia y pandemia, vendedores de cohetes a la espera de clientes.

“Ahora está calmado, pero estamos esperando que ojalá más tarde vengan más clientes. Estamos preocupados porque las ventas no son como otros años, porque este tipo de negocio también ha sido afectado por el coronavirus”, afirmó Ingrid, quien instaló el puesto el pasado 15 de diciembre.

Al negocio de Ingrid llegó a comprar cohetes Amanda Valle, quien afirmó que los usará para reventarlos con los demás miembros de la familia. Ella sostuvo que para no poner en riesgo a los más pequeños del hogar, son los adultos quienes encienden los pirotécnicos.

“Casi siempre celebramos el fin de año con cohetes, pero tenemos el cuidado que no se quemen los niños”, sostuvo.

El Cuerpo de Bomberos realizó ayer una inspección para verificar las medidas de seguridad en los locales del redondel Masferrer, así como en los 110 puestos de ventas de cohetes en el parque Centenario. Otros están ubicados en El Cafetalón, en Santa Tecla.

Por su parte, la Cruz Roja Salvadoreña hace un llamado a la población para que acaten las recomendaciones para evitar emergencias por quemaduras, entre ellas: no dejar solos a los menores de edad mientras queman la pólvora, no guardar los pirotécnicos en los bolsillos y no manipular cohetes en estado de ebriedad.