Confusión en proceso de entrega de seis cuerpos en San Miguel

Seis cuerpos de personas que fallecieron a causa del covid-19, o se tuvo sospecha que lo padecieron, fueron entregados ayer en el Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en San Miguel a familiares que, además de tener que enfrentarse a la dolorosa pérdida y esperar para hacer cristiana sepultura, tuvieron que enfrentarse a la información confusa por parte de las autoridades.

"El martes me dijeron que había muerto por sospechas de covid, pero hasta hoy (lunes) están entregando el cuerpo, no me dijeron si le hicieron la prueba, solo por sospechas. Mi mamá tenía 53 años, era hipertensa y diabética. Aquí ando pagándole al señor (conductor) para que me haga el viaje", dijo una mujer que llegó al ISSS San Miguel desde San Salvador, para confirmar que el cuerpo de su madre fuera llevada por la funeraria contratada.

Ayer, a la 1:30 de la tarde, salieron tres carros de funerarias llevando cada uno un cuerpo. Cinco minutos después salió otro grupo de vehículos con tres más.

Ambas caravanas fueron escoltadas por patrullas de la Policía y vehículos del Ministerio de Salud, cumpliendo el protocolo de traslado establecido para personas que mueren a causa del coronavirus.

Los primeros tres tenían como destino los cementerios de San Martín, Soyapango e Ilopango, y los otros el cementerio La Bermeja, en San Salvador. Fuentes extraoficiales indicaron que las víctimas fueron cinco hombres y una mujer.

"No estoy conforme, porque uno no sabe si es el familiar de uno el que han puesto en la caja, ya que a los de la funeraria no les permiten verlo y comparar con la foto que uno les ha dado. La verdad es que no es justo, porque se va a enterrar sin la seguridad al 100 % que ese cuerpo es el de nuestro familiar", expresó una mujer que esperaba ver pasar el vehículo con el cadáver de su hermano.

Antes de darles la triste noticia, los familiares tuvieron que escuchar diversas informaciones cada vez que consultaban a los números de teléfonos que les otorgaban para preguntar por el estado de sus parientes.

"El viernes pasado hablé por la tarde y me dijeron que estaba estable, luego vuelvo a llamar el sábado y me dijeron que había muerto el viernes por la mañana. Con quien hablé el sábado me dijo que me estuvieron llamando, y eso es mentira, porque no he recibido llamadas. Luego otra persona me dijo que no tenían número de ningun familiar de mi papá y que por eso no habían avisado el viernes, no se ponen de acuerdo en dar la información", manifestó la hija de un hombre de 66 años que tenía un documento entregado por el ISSS, en el que le confirmaban que su famiiar había muerto por covid-19.