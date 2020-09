¿Cuándo podremos dejar de usar la mascarilla?: Esta es la proyección del ministro de Salud

¿Por cuánto tiempo deberá la población sentirse obligada a usar mascarilla? El ministro de Salud, Francisco Alabi, reflexionó esta mañana sobre esta pregunta y proyectó que, si nos apegamos a los registros históricos sobre las anteriores pandemias, el mundo requerirá al menos dos años para salir de la actual crisis sanitaria. Mientras eso ocurre, dijo, será necesario seguir usando cubrebocas.

“En el contexto del antecedente histórico, dos años es más o menos el tiempo durante el cual se puede salir de una pandemia. Creo yo que la cultura de utilizar la mascarilla debe permanecer; importante ante cualquier enfermedad respiratoria y de acá que lo salvadoreños lo tomemos como una parte fundamental en el manejo de toda gripe”, expresó Alabi durante una entrevista en la radio 102.9.

El ministro aseguró que, en términos generales, la población salvadoreña está cumpliendo disciplinadamente con el uso del tapabocas, y recordó que el tema es clave para poder controlar la propagación de los contagios.

“Solo con el hecho de utilizar la mascarilla ya estamos haciendo un gran trabajo, porque disminuimos la posibilidad de la salida del virus; el virus no vive en el exterior”, expresó

Sin embargo, recordó que no todas las mascarillas son eficaces en ese sentido. Las mascarillas de tela común no son recomendables porque no son impermeables, las secreciones no se detienen y, por lo tanto, el virus puede salir, explicó.

Dijo que, más allá del contexto de la pandemia, los salvadoreños deberían aprender a usar la mascarilla como medida para contener otro tipo de influenzas. Indicó que, en El Salvador, el índice histórico de mortalidad por enfermedades respiratorias es del 7.5%. “En países como Estados Unidos llega al 10%; eso quiere decir que otras enfermedades respiratorias también pueden matar o también puede generar complicaciones”, expresó.

Alza en casos de covid-19 desde reapertura es leve

Respecto al alza en los casos de covid-19 en El Salvador, cuando el país inicia su tercera semana desde se pusiera en marcha la reapertura total el 23 de agosto, el ministro dijo que la tendencia sí se ve al incremento, pero es pequeña.

En los últimos cuatro días, explicó, se ha visto una tendencia al alza pasando de 84 casos al día hasta 107 casos positivos. Las cifras oficiales dan cuanta hasta hoy de 26,413 casos confirmados; 9,512 de ellos activos y 764 fallecidos.

El ministro se mostró optimista respecto al comportamiento de la enfermedad hasta el día de hoy y proyectó que, de continuar así, El Salvador podría estar cerca de aplanar la curva de casos.

“Tenemos hoy 105 casos y esa tendencia se ha mantenido en los últimos cuatro días… pero podemos decir que si se da el cumplimiento, que si siguen los protocolos de bioseguridad, puede ser que esta tendencia no se incremente más de este porcentaje. Observaríamos la posibilidad de aplanamiento de la curva a este nivel”, dijo.

Agregó que han visto un incremento de contagios en áreas donde no se estaba observando, porque el virus está migrando a zonas de mayor susceptibilidad. El transporte público, dijo, posibilita ese comportamiento.

“Estamos viendo municipios que no estaban afectados. Aunque son incrementos que no van a tanta velocidad, se deben tomar medidas inmediatas para que la situación no continúe”, aseguró.