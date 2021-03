Danna Paola confesó las verdaderas razones de por qué dejó la serie 'Élite'

La cantante y actriz Danna Paola, de 25 años, fue entrevistada en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3 para promocionar su nuevo disco 'K.O.', pero también habló sobre su interpretación en la serie 'Élite', con la que saltó a la fama en España por su papel de Lucrecia Montesinos Hendrich.

La mexicana, que tiene más de 30 millones de seguidores en Instagram, confesó en la entrevista que "fue duro" abandonar 'Élite', la popular serie de Netflix.

"Yo siempre digo que jugaba al Hannah Montana porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo. Salía del rodaje de 'Élite' y me iba al estudio. Al llegar a casa tenía que hacer llamadas o entrevistas. Tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida. Era complicado llevar esa doble vida. Yo soy muy 'entrada' con mi personaje y, en este caso, Lucrecia (Lu) vivía en mí. Lucrecia era yo. Entonces era muy difícil crear mi personaje de cantante. Mi cerebro lo tenía muy extraño", explicó Paola.

"Me costaba creérmela, que necesitaba quedarme en la música. Hasta que entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino. Y tuve que decir que no a 'Élite 4", agregó la cantante mexicana.

Danna Paola pensó que le caía mal a los españoles

La cantante mexicana también reconoció en 'El Hormiguero' que cuando se mudó a Madrid para rodar 'Élite':

"Al principio, tengo que aceptar, yo creía que les caía muy mal. Yo soy una persona muy alegre, muy extrovertida. Aquí te dicen que no a algo como quedar a tomar un café y te dicen, 'no, no me apetece'. Y yo decía 'me voy a llorar a mi casa, nadie me quiere'. Y luego entendí. Los mexicanos, los latinos, le damos muchas vueltas a las cosas y, en lugar de decir 'no', decimos 'no es que...'. Como muchas mentiras. No digo que esté mal. Es una costumbre. Y aquí aprendí a decir que no y ha sido un alivio".