Denver, de "La Casa de Papel", muestra por primera vez a su hija

Jaime Lorente, quien da vida a "Denver" en la serie "La Casa de Papel" mostró en redes sociales las primeras imágenes de su hija.

El actor deja ver su lado más paternal, acompañado de amigos, y tomando un trago.

"Familia", es lo único que escribió en las instantáneas, las primeras que deja ver de Amaia, una pequeña de cabello oscuro, envuelta en un cobija.

En las fotografías, el famoso Denver está acompañado por el productor Pablo Gareta y el dúo de rap madrileño Natos y Waor, formado por Gonzalo Cidre y Fernando Hisado.

La publicación causó furor en las redes, tanto de seguidores del actor como de compañeros, como Esther Acebo, su compañera romántica en "La Casa de Papel".

Hace apenas unos días que Jaime Lorente y su pareja, Marta, se convirtieron en padres.

Poco se sabe de la relación que el actor de Élite tiene con su novia, solo que se conocieron en el set de "La Casa de Papel", en donde ella trabaja como parte del equipo de vestuario.

La serie está a punto de estrenar su última etapa para dar paso a los proyectos personales del elenco.

Además de la actuación, Lorente debutó en la música con "Corazón", un sencillo que publicó recientemente.

"Esta canción es un espejo donde la gente va a ver quién soy literalmente, van a conocer al Jaime Lorente que soy en realidad, por lo que abrirme en canal de esta manera significa mucho para mí.

"Siempre me ha gustado rapear, desde pequeño lo hacía, pero nunca me lo he tomado en serio hasta ahora. Yo creo el confinamiento ha sido el que me ha dado el empujón ha llevar más allá la música", afirmó el actor.