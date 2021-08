Desconcierto por cifra de fallecidos por covid-19 en Hospital El Salvador

La discrepancia en los datos del Ministerio de Salud (MINSAL) sobre los fallecidos registrados en el Hospital El Salvadord (HES) y las muertes oficiales de covid-19 causó extrañeza entre los diputados oficialistas.

Según un informe del MINSAL, en el primer semestre del año fallecieron 1,773 pacientes en el HES, donde se atienden solo casos de covid-19. Esta cifra supera en 729 a las 1,044 que el ministerio anunció en su portal covid19.gob.sv durante el mismo periodo.

“Creo que Salud es uno de lo ministerios más serios y no creo que pueda estar dando dos resultados diferentes, pero no conozco los informes. Yo creo que han sido muy responsables, apegados a la realidad y me parece que debemos cuidarnos más. Una cosa sí es cierta, y es que tenemos más muertes por covid últimamente, debido a las nuevas variantes y al descuido de la gente”, manifestó el diputado Guillermo Gallegos, de GANA.



“Sabemos que personas siguen falleciendo por el covid-19. Sabemos que hay una nueva cepa en el país. En el caso de que las cifras no concuerdan, tendría que el ser el MINSAL el que responsa por eso”, manifestó, por su parte, el diputado Reynaldo Cardoza, del PCN.

El manejo de la información sobre la pandemia ha sido cuestionada en varias ocasiones. De hecho, esta no sería la primera vez que las cifras de fallecidos reportados no coinciden. En noviembre 2020, el entonces subdirector del Hospital El Salvador (HES), doctor Rudy Bonilla se presentó a la comisión especial que investigó el manejo de la pandemia y aseguró que solo en HES hubo 928 decesos entre julio y noviembre.

En ese mismo mes, el portal web de MINSAL reportó 987 muertes en todo el país. De nuevo la cifra del HES casi rebasaba, por si sola, la cifra nacional de fallecidos reportados de manera oficial.

Luego, en la segunda plenaria de la actual legislatura, el diputado Luis Figueroa (Nuevas (Ideas), en una de sus participaciones en el pleno opinó desde su experiencia como médico a cargo del Hospital Nacional de Ahuachapán durante la pandemia y proporcionó cifras que discrepaban de las oficiales.

“Como director, fue un momento difícil. Imagínese, 100 pacientes diarios ingresados en un Hospital de segundo nivel, con 16 muertos diarios”, expresó.

Esto lo dijo para argumentar la aprobación de la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de covid-19”, luego conocida entre legisladores opositores como “Ley Alabí”.