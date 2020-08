Deserción en la UES alcanza 18% por causa de la pandemia

Deserción. La Universidad de El Salvador (UES) ha experimentado un 18 % de abandono escolar en el ciclo dos de este año. Las razones: la crisis económica por la pandemia, la falta de equipo para seguir las clases en plataformas digitales y los problemas de conectividad a la red. Así lo confirmó el rector, Roger Arias.

El rector lamentó que el gobierno no haya asignado más de $9 millones del presupuesto de la casa de estudios superiores que corresponden al primer semestre de 2020 y con los cuales se tenía planificado respaldar a los estudiantes de la UES con problemas de tecnología. Sin embargo, la petición realizada al anterior exministro de hacienda, Nelson Fuentes, no tuvo respuesta, a pesar que Arias dijo que le hizo llegar tres cartas en las que solicitó el complemento del presupuesto.

“La deuda del presupuesto 2020 todavía está vigente, suman más o menos $9.2 millones que aún no han sido transferidos. De las tres notas que le envié al entonces ministro ninguna tuvo respuesta. Creo que es la tónica de estos funcionarios, porque envié otras solicitudes a la ministra de Educación (Carla Hananía de Varela) y tampoco he tenido respuesta”, dijo Arias con mucha inconformidad.

La deserción no es un suceso extraño en la universidad, de hecho el rector sostiene que anualmente un 11 % de los estudiantes abandona el ciclo o el año, pero hay un incremento significativo para el presente y era lo que, según el funcionario, trataban de prevenir con los fondos restantes del presupuesto pendiente.

“Hemos tenido deserción, lo cual es normal, pero este ciclo particularmente hubo una deserción mayor que en ciclos anteriores. No tengo datos exactos pero anda alrededor del 18 % y lo normal es el 11 %”, explico Arias.

Según los estudios de la UES los que no continúan con sus clases es porque no tienen los medios para poder conectarse a plataformas digitales pues no poseen un dispositivo adecuado para entrar a internet o no tienen conectividad.

“Lamentablemente, tuvieron que desertar, a pesar de que nosotros hicimos la gestión de manera oportuna ante el ministro de hacienda y ante la ministra de educación para ayudarles a estos estudiantes”, explicó el rector.

La encuesta realizada por la universidad estableció que son alrededor de 6,000 estudiantes los que se ven afectados y necesitan que sean apoyados con un dispositivo electrónico, no especificó de que tipo, y eran necesarios unos $750,000, de ahí que insistieran ante Hacienda por la parte restante del presupuesto.

Pero los fondos que restan por ser erogados por Hacienda también tienen la finalidad de cubrir el costo de matrícula y colegiatura los estudiantes exonerados, que proceden de los institutos públicos, y que una vez en las arcas de la UES son destinados para la contratación de docentes eventuales, por servicios profesionales u horas clases, explica el rector, lo que no se ha podido realizar hasta la fecha.

Las facultades Multidisciplinaria de Occidente y de Ciencias y Humanidades son dos de las más afectadas por el retraso del presupuesto, pues tienen un déficit que ronda los $500,000, para pagar los maestros del ciclo uno 2020.

La UES debió hacer la reorientación de fondos necesarios para los pagos, “pero el problema no está resuelto porque es como desvestir un santo para vestir otro”, explica el rector.

El ciclo II

Aún con el problema que arrastra la universidad tiene planificado arrancar el ciclo dos en la segunda semana de agosto, aunque Arias aclara que no serán todas las facultades las que arranquen, ya que algunas lo harán hasta septiembre.

La razón del retraso la explica en que el ciclo uno demoró su conclusión pues se tuvieron que realizar algunos refuerzos académicos precisamente por adaptarse al sistema de plataformas tecnológicas.

“No estábamos preparados al 100 % y hubo necesidad de prorrogar el ciclo”, explica el rector.

Para no volver a enfrentar estos problemas en este segundo período se inició la capacitación de 680 docentes . “Intensificamos la formación en el manejo de entornos virtuales, para adecuarlos a estas nueva anormalidad y digo anormalidad porque este país nunca ha sido normal”, reiteró.

En este sentido reclama que si el presupuesto no llega no se tendrán fondos para contratar docentes.

El ciclo se finalizará en línea, dice, para ello ya se compraron alrededor de 400 computadoras para los docentes e ir adaptando los cubículos desde donde transmitirían sus clases.