Dime qué mascarilla usas y te diré qué tan protegido vas

La lucha de los ciudadanos contra la extensión de la pandemia de covid-19 tiene una gran protagonista: la mascarilla o tapabocas.

Este artículo, indispensable hoy en día pues contribuye grandemente a marcar una diferencia en las estadísticas de contagio del coronavirus, se encuentra en la actualidad en gran variedad de formas, materiales y marcas.

Se ha convertido también en una oportunidad de negocio entre emprendedores locales que incluso han buscado llegar más allá de su propósito esencial, la protección, convirtiéndolo también un accesorio para lucir.

Como sabemos, el covid-19 se contagia rápidamente de persona a persona a través de la saliva o mucosidades que expulsamos al hablar, estornudar o toser. El virus viaja fácilmente a través de esas microgotas que entran al cuerpo por la boca, la nariz y los ojos. Así pues, la eficacia de la mascarilla como barrera para que el virus no llegue hasta el organismo de quien la porta no es igual en todos los casos.

Además de lo obvio, que es usarla correctamente, (que no deje huecos por donde pase el aire, que cubra la nariz por completo, que quede bien ajustada al rostro, etc), está comprobado que únicamente 4 de ellas son las que bloquean el paso del virus en un 95%: la N95, la KN95, la FFP1 y la quirúrgica.

Entre esas cuatro, las diferencias radican, además de la comodidad y los materiales, en el nivel de barrera que representan frente a otros factores de riesgo como bacterias, polvo y polución.

Las reinas por excelencia, en todo caso, son las dos primeras: la N95 y la KN95. Recomendadas por sobre todas las demás por la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas mascarillas tienen las siguientes características:

MASCARILLA N95

Entre las mascarillas N95 y KN95 también hay variantes en cuanto a su forma y si tienen otros elementos como válvulas respiradoras. Foto EFE

La N95 cumple con el estándar N95 del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (NIOSH por sus siglas en inglés). La designación N significa que no filtra aceites, y el número 95, que filtra hasta el 95 % de las partículas aéreas.

La N95 tiene cintas elásticas para ajustarse a la cara y un clip metálico para enganchar y moldear a la forma de la nariz. Está hecha con tela no tejida de polipropileno y poliéster.

La mascarilla N95 requiere una malla fina de fibras de polímeros sintéticos, también conocida como tela de polipropileno no tejida. Suelen usarse en entornos laborales en el que se hallan partículas nocivas y mutagénicas, como la metalurgia, recolección de basura y construcción.

MASCARILLA KN95

La N95 responde a la normativa estadounidense del US Center for Disease Control (CDC), mientras que la KN95 responde a la normativa china, pero ambas son idénticas en términos de protección.

Filtra partículas, aerosoles líquidos y patógenos presentes en el medio ambiente, impidiendo que sean inhaladas por el usuario.

Ahora bien, la mala noticia está para quienes han optado por usar mascarillas de tela o esponja.

Aunque tienen la ventaja de ser lavables, reusables, encontrarse en colores y diseños variados, y resultan más económicas, lo cierto es que, en cuanto a eficacia, estarás protegido del coronavirus en un 0%.

Proporcionan cierta protección respecto al polvo y la polución, pero no contra el virus que atormenta al mundo.

Este infográfico te explica mejor cómo funcionan:

Finalmente, no hay que olvidar que la mascarilla no es la única arma que deben usar frente a la pandemia. La ciencia ha determinado que reduce hasta un 30% el nivel de contagio, pero ese porcentaje se puede incrementar con otras medidas. Es indispensable el lavado de manos constante con jabón, usar alcohol gel, mantener la distancia social, no salir de casa si no es necesario, no reunirse con familiares, amigos y vecinos, y procurar no tocarse la cara cuando se está en la calle.

