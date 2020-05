EUA presiona a México para que las plantas sigan abiertas

El gobierno de Trump y algunos de los principales fabricantes estadounidenses han ejercido presión sobre el gobierno mexicano para que permita que las fábricas que suministran productos a Estados Unidos permanezcan abiertas durante la pandemia de coronavirus, a pesar de la proliferación de brotes y las oleadas de casos y muertes relacionadas con esas empresas.

El embajador estadounidense en el país advirtió que México debe responder a las necesidades de Estados Unidos en este momento, o corre el riesgo de que se pierdan los empleos que ofrecen estas fábricas.

"No habrá ‘trabajadores’ si se cierran todas las plantas y se mudan a otro lugar", señaló el embajador Christopher Landau en Twitter. "Por supuesto que la salud es el tema más importante, pero me parece una postura miope insinuar que los efectos económicos no tienen ninguna importancia".

Los funcionarios mexicanos han cerrado muchas fábricas y amenazaron con promover juicio en contra de aquellas que decidan permanecer abiertas.

Esta controversia pone de relieve cuánto depende cada uno de estos países del otro y cuánta desigualdad existe todavía en su relación.

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace más de veinticinco años, México se convirtió en la meca de la manufactura. A lo largo de la frontera se han establecido fábricas extranjeras que emplean a cientos de miles de trabajadores encargados de producir sin parar artículos de lo más variados, desde componentes para aeronaves hasta televisores, en su mayoría para el mercado estadounidense.

Ahora que se han cerrado empresas y fábricas en ambos países en respuesta a la pandemia del coronavirus, Estados Unidos ha urgido a México a permitir algunas excepciones para trabajadores cuyos servicios sean esenciales, no para México, sino para Estados Unidos.

Estas acciones de presión coinciden con un momento en que las fábricas cercanas a la frontera se han vuelto focos de infección, según Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien encabeza la respuesta del gobierno mexicano a la crisis del coronavirus.

"A todas las empresas que se niegan a suspender labores se les levantará un acta de inspección", advirtió en Twitter. "La autoridad sanitaria realizará la clausura y el ministerio público les investigará por el posible delito de daño a la salud que puede costar la vida".

La falta de pruebas en México dificulta determinar con exactitud cuántos trabajadores han contraído el virus, pero en distintas entrevistas más de diez empleados que trabajan en plantas de propiedad extranjera denunciaron que habían visto a sus colegas enfermar en el área de trabajo. En algunas fábricas, los trabajadores han protestado por la falta de medidas de seguridad y porque les piden seguir yendo a trabajar durante la cuarentena.

Se han registrado trece muertes en el fabricante de asientos para automóvil Lear Corp., según las autoridades sanitarias mexicanas, y por lo menos tres en la empresa de componentes eléctricos Schneider Electric.

"Me preocupa transmitirle la enfermedad a alguno de mis padres", comentó Jair García, asistente de ingeniero de 25 años en Parker Hannifin, empresa estadounidense dedicada a fabricar autopartes en Tijuana. "Mi mamá me dice que me cuide, pero también que debo conservar mi trabajo". "Si no tengo trabajo, no como", dijo.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, insistió en conferencia de prensa el 30 de abril en que el país seguirá su propia dinámica para abrir fábricas, con base en "las decisiones del señor presidente y las propuestas que ha hecho el sector salud".

Sin embargo, Michael Kozak, subsecretario interino del Departamento de Estado de Estados Unidos, declaró en una reunión con la prensa que su oficina ha "estado trabajando de manera muy estrecha con el gobierno de México en apoyo a las empresas estadounidenses" a fin de evitar interrupciones en la cadena de suministros.

México, que ya se enfilaba hacia una recesión mucho antes de que comenzara a propagarse el coronavirus, es especialmente vulnerable a las presiones de Estados Unidos y de las empresas que abastecen el mercado estadounidense.

En vista de que las proyecciones esperan que la economía se contraiga más del seis por ciento este año y de que la pandemia ha afectado motores de crecimiento clave para México como el comercio, el petróleo, el turismo y las remesas, esas empresas han decidido aprovechar toda su influencia para intentar persuadir a los funcionarios locales de mantener andando sus líneas de ensamblado.

En la empresa china Hisense, que exporta a Estados Unidos televisores fabricados en Rosarito, a solo unos kilómetros de la frontera, los trabajadores apresuran el ritmo de producción para intentar cubrir la demanda de los estadounidenses que deben quedarse en casa.

Antes, la gente "tenía uno o dos televisores, pero ahora que todos están en casa, cada quien quiere tener la libertad de hacer lo que quiera, por lo que no pueden compartir los televisores que ya tienen", aseveró Marco Esponda, directivo de Hisense.

La compañía les explicó a los funcionarios estatales que se encarga de proveer equipo de comunicaciones indispensable, por lo que debe permanecer abierta. "La televisión es una parte esencial de nuestros sistemas de comunicación que ayuda a mantener al pueblo informado, a mantener la calma", aseveró Esponda.

La empresa colocó barreras de plástico para separar a los trabajadores, distribuyó tapabocas y contrató autobuses adicionales para trasladar a los empleados a la fábrica, de tal forma que puedan mantener una distancia segura, explicó.

A los trabajadores de Collins Aerospace se les dijo que eran esenciales porque fabrican partes para los aviones, que en algunos casos se utilizan para transportar suministros médicos. Johnson Controls afirma que las rejillas que fabrica para controlar el flujo de aire se emplean en los hospitales. Newell, la dueña de Sharpie y Papermate, les dijo a los trabajadores que son esenciales porque los doctores y enfermeros necesitan bolígrafos.

"No pude contener la risa", comentó Carlos Lara, trabajador de Newell, quien considera que no hay desabasto de bolígrafos. "Creo que tenemos suficientes existencias para hacer entregas los próximos tres o cuatro meses". Una vocera de Newell declaró que algunos de los productos de la empresa se envían a varios hospitales y que solo tenían suministros listos para treinta días.

Los casos de coronavirus aumentan con rapidez en México, donde el gobierno no aplicó con agilidad medidas de distanciamiento social, además de que se han realizado muy pocas pruebas. Según las cifras oficiales, a 17.799 mexicanos se les ha diagnosticado covid-19, aunque el gobierno calcula que el número real es unas ocho veces mayor que la cifra oficial. Al 30 de abril, se habían registrado 1732 muertes.

En Baja California, el secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, Sergio Moctezuma Martínez López, ha ido a algunas fábricas con la policía para entregar multas (las visitas se han transmitido en vivo en Facebook). Moctezuma obligó a más de cien fábricas exportadoras a cerrar y envió a casi 80.000 trabajadores a casa.

"La gran mayoría de los infectados son trabajadores de fábricas", dijo Moctezuma en una entrevista. "¿Por qué? Porque no respetan el distanciamiento social, no distribuyen cubrebocas ni guantes y en el comedor no cuidan la sana distancia".

Cooper Lighting, empresa de Ohio, colocó cadenas en las puertas para evitar que los trabajadores abandonaran el lugar, señaló Moctezuma. La empresa aclaró en una declaración que las cadenas se emplearon de manera temporal porque no servía la cerradura y que los trabajadores "podían salir por la entrada principal en todo momento".

Moctezuma afirmó que Safran, el fabricante francés de motores para aviones, cuestionó que en México su trabajo no se considere indispensable, puesto que en otros países lo es.

"En nuestro país, eso no es esencial para la salud pública", respondió Moctezuma. "Si no tomamos estas medidas con el respaldo del Estado, nuestro sistema de salud pública se derrumbará".

En Honeywell, proveedora de Boeing que tiene amplias operaciones en Mexicali, los trabajadores no han dejado de pedir desde hace varias semanas que los liberen de sus responsabilidades.

Jorge Rojas, soldador que trabaja en la fábrica, dijo que no podía comprender por qué no les permitían respetar la cuarentena, si casi nadie está volando. "Dijeron que no podíamos irnos a casa porque no podemos llevarnos las herramientas a casa", compartió.

Rojas dijo que había pasado mucho tiempo hombro con hombro al lado de sus colegas mientras soldaban metal. Teme llevar la infección de coronavirus a su familia, que está en casa. "Estamos en contacto estrecho, tocamos las mismas herramientas", explicó.

Este mes, el estado cerró la mayor parte de la planta después de decidir que sus trabajadores en realidad no eran esenciales. Más tarde, permitió que algunos empleados regresaran para seguirles dando servicio a aerolíneas comerciales mexicanas.

Un vocero de Honeywell, Scott Sayres, afirmó que "Honeywell siempre cumple las instrucciones del gobierno y se ha comprometido a cooperar con las autoridades locales y federales". Agregó que la empresa había "recibido excelentes comentarios del gobierno en cuanto a las medidas de salud e higiene que ha implementado".