"El futuro inmediato es que nos vamos a tener que vacunar todos los años", Jorge Panameño, infectólogo

Jorge Panameño, médico infectólogo, mencionó durante una entrevista matutina este lunes que desde noviembre de 2021 no se ha descubierto una nueva variante, sino que son sub-linajes de covid-19. Es decir, variantes de las variantes que se describen cada semana. "Todo el mundo comenzó a hablar que ya había pasado la enfermedad en noviembre. Es posible que el 95% de los salvadoreños nos hayamos enfermado en la cuarta ola y ya estamos en la quinta", explicó.

Una nueva vacuna de segunda generación

El doctor Panameño puntualizo que el camino que le espera al país en un futuro inmediato es una vacunación anual con una nueva vacuna de segunda generación, distinta a las de las dosis disponibles en la actualidad, y que tendría componentes contra la influenza y el covid-19.

"El futuro inmediato, ya a partir del otro año, va a ser que nos vamos a tener que vacunar todos los años. Todas las casas de vacunas estan generando ya productos que vienen desarrollados para diferentes variantes genéticas, como el Delta y el Ómicron. Antes de que el año termine van a presentar estos productos", dijo.

Además, aclaró que la nueva vacuna podría tener una duración de 9 meses a 1 año, por lo cual obligaría a la población a vacunarse una vez al año y llegaría a las farmacias a precios más accesibles para la población.



Por otro lado, el infectólogo también explicó que "hay gente que lleva ya 5 dosis de las que tenemos disponibles ahorita. En mi opinión, más allá de 3 dosis sería para personas específicas, de la tercera edad, personas frágiles o con un cuadro sensible a la enfermedad", recomendó.

El rol del Gobrieno para enfrentar el rumbo de la pandemia

Panameño lamentó que la información en el sitio oficial del Gobierno no está al día con los datos. Dijo que hasta el día de hoy no se ha actualizado el sitio web oficial. "La ultima actualizacion fue después de 18 días y hubo 5 fallecidos en ese lapso. Desde el 9 de julio no ha habído actualizacion", relató.

"El Gobierno debería estar estudiando cuáles son las nuevas vacunas, una investigación para informar a la población. Ya no es tiempo de estar poniendo más dosis de las vacunas que tenemos. Es de analizar qué tipo de vacunas se van a poner a disposición de la población. Vacunas de segunda generación, porque las que tenemos quedarán obsoletas antes de que finalice el año", finalizó Panameño.

La quinta ola de covid-19 es una realidad en El Salvador y el mundo

Con respecto a la inmunidad, Panameño acalro que dura hasta que se contagie de una nueva variante que no haya llegado al cuerpo y descarto que hay un tiempo específico para esta inmunidad. "Es que puede ser una semana o puede ser un mes, hasta que le llegue un nuevo sub-linaje del virus. El estar vacunado no quiere decir que no podamos contagiarnos", expresó.

"La variante Centurión es la que predomina ahorita, pero es una variante de Ómicron. Se están caracterizando por generar cuadros más graves, pero esto es un tema variable", dijo. "Hay personas que dicen que tienen 5 vacunas y ya les dio 3 veces. El sub-linaje de Ómicron o los sub-linajes, como no existe un control en este país de que entra y que sale, acá no sabemos en qué sub-linaje estamos o cuales variantes hay exactamente. La quinta ola es producto de los viajeros", añadió el doctor Panameño. De igual forma, recomendó que el uso de mascarilla y las medidas de bio seguridad deben continuar de manera rigurosa para evitar más contagios.