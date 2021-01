En aumento casos de covid en el mundo

Un total de 31 personas han fallecidas por covid-19 en los últimos cuatro días (del 30 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021) en El Salvador, de acuerdo a los datos registrados y compartidos por el Ministerio de Salud (MINSAL).

Durante estos días, el número de muertes ha variado entre siete a nueve diarias. El 30 de diciembre se registraron nueve decesos; mientras, el 31 de diciembre cerró con siete, el 1.° de enero la cifra aumentó a ocho y el sábado 2 de enero hubo siete fallecidos por covid-19.

El número actual de casos confirmados en el país asciende a 46,803 y de esta cantidad el MINSAL registra 1,358 defunciones. La cifra más alta de contagios la representa San Salvador con 16,248 casos; de acuerdo con la última actualización de datos de las autoridades en su sitio web, correspondiente al 2 de enero.

Ante este aumento de muertes por covid-19, el MINSAL no ha mostrado claridad sobre si existe la posibilidad de valorar una segunda cuarentena.

En Florida, la población no acata las recomendaciones de los expertos en salud.

Al ser cuestionado sobre el tema, el ministro de Salud, Francisco Alabi, no respondió si el Gobierno planea retomar la medida del confinamiento. "No podemos decir si se va a valorar o no (una segunda cuarentena). Podemos decir que existen herramientas a nivel global y que estas van a ser utilizadas en la medida que se necesiten", afirmó.

Agregó que cada país decide cómo va a utilizar "las herramientas", de acuerdo a cómo evoluciona la situación dentro de su territorio. De igual forma, enfatizó en que esto no significa que todos los países deben hacer el mismo uso de las medidas sanitarias de prevención.

En entrevista a LA PRENSA GRÁFICA, el presidente del Colegio Médico de El Salvador, Milton Brizuela, afirmó que no se tenía claro cuál sería el rumbo del sistema de salud en el país para afrontar la pandemia.

"Tras la pandemia, no sabemos cuál es el rumbo que este Gobierno quiere llevar en el sistema de salud. Ellos lanzaron un plan nacional de salud, de nombre, hasta lo pusieron como información reservada. No sabemos cuál es el rumbo que llevan, la impresión que tenemos es que, en el Plan Cuscatlán donde presentaron que el enfoque sería atención primaria, donde se hace promoción y prevención de la salud, el enfoque es el mismo, el tratamiento", afirmó el especialista.

Por su parte, el ministro de Salud desestimó la postura del Colegio Médico y expresó que ahora existen cuestionamientos del ente colegiado cuando en situaciones anteriores relacionadas con la afectación de la salud de la población "no lo hicieron".

Enfatizó que existen lineamientos y actualizaciones sobre los protocolos para el tratamiento del covid, pero que nadie tiene un manual para manejar las pandemias y, en caso que sí lo hubiera, no consideraba que fuera del colegio médico.

El funcionario reiteró el llamado a la población para que continúen las medidas de bioseguridad.

Más casos en el mundo

El aumento de casos de covid-19 es evidente en todo el mundo. A nivel global, se habla de 83 millones de casos, tras una jornada en la que se reportaron 600,000 nuevos contagios, según los datos aportados, ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, también se notificaron más de 10,000 nuevos fallecimientos en el mundo por el SARS-CoV-2, por lo que la cifra de muertos en la pandemia se mantiene en 1,8 millones.

América suma 35 millones de casos y 864,000 defunciones, mientras que Europa acumula 26 millones de contagios y 585,000 muertes. Ambas regiones son las más afectadas en un año de pandemia.

Estados Unidos ronda los 20 millones de casos e India supera los 10 millones, seguidos en número de positivos por Brasil (7.6 millones), Rusia (3.2 millones), Francia (casi 2.6 millones) y el Reino Unido (2.5 millones).

A continuación se sitúan Italia (2.1 millones), España (casi 1.9 millones), Alemania (1.7 millones), Colombia y Argentina (1.6 millones cada uno) y México (1.4 millones).

Solo en Estados Unidos, el estado de Florida batió el sábado su récord de nuevos casos de covid-19 al sumar 31,518 nuevos positivos y 217 muertos, en unas cifras más elevadas de lo habitual debido a que el viernes, primer día de enero, no se reportaron datos y ante se computaron dos días juntos.

Con los nuevos casos confirmados por el Departamento de Salud estatal, el total acumulado en Florida, desde el inicio de la pandemia, es de 1,354,833 positivos y 22,210 fallecidos.

Todo esto hace de Florida el tercer estado con mayor número de infecciones conocidas en Estados Unidos, luego de California, que lidera con más de 2.3 millones, y Texas (1.7 millones), según datos de la Universidad John Hopkins.

Empero, Florida también es uno de los estados que más avanzados van en el lento proceso de vacunación y ya recibieron su primera dosis para 243,107 personas.

En total, en Estados Unidos, y según datos oficiales, cerca de 2.8 millones de personas se habían vacunado antes del 30 de diciembre, por debajo de los 20 millones que promedió el presidente Donald Trump para cerrar el año. Otros países americanos que ya están vacunando a la población son Canadá, México, Costa Rica, Argentina y Chile.

Estados Unidos llegó el viernes a 20,104,003 casos confirmados y a 347,542 fallecidos por covid, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

CAMPAÑA

Un total de 27 personas de Salud participaron en una campaña de atenciones médicas ayer por la mañana, en el municipio de La Libertad. Este departamento tiene una población de 41,232 habitantes y el tercer departamento a nivel nacional con más casos de coronavirus.