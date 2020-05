"En las canchas del interior me decían ahí viene Ironman"

Desde Uruguay, el exdelantero charrúa de Alianza y Sonsonate, Leonardo Rodríguez, recordó cuando en 1996 se colgó de las redes de una portería del estadio Cuscatlán y la derribó. Desde ese momento, ese pasaje se convertiría en lo más recordado de su faceta como futbolista. Tirar abajo ese arco supera, incluso, para Rodríguez, todos los goles que pudo marcar en ligas centroamericanas.

Rodríguez recuerda como que fuera ayer ese contragolpe en las filas de Alianza en camino hacia la portería marciana, que en ese juego fue encomendada a Ricardo Guevara Mora.

"Eliás "Chilena" Montes tenía el balón cerca del arco de Mora y en vez de dármelo a mí, opta por quitarse a Mora, quien le quita la pelota. Entonces, de la cólera, me cuelgo de las redes y se vino abajo el arco. Quedé como pescado en redes. Un delantero puede hacer muchos goles, pero tirar un arco no lo hace cualquiera. Son de esas cosas insólitas en el fútbol. En su momento, esas anécdotas te dejan marcado. Es algo inolvidable. Ahora las nuevas generaciones se ríen de eso", dijo el suramericano, quien ahora trabaja como entrenador en el balompié de Honduras.

Esa acción le pasó a Rodríguez cuando era jugador de Alianza. Fue en un juego contra Marte, que en instantes anteriores al del derribamiento de uno de los arcos de la cancha le había marcado dos tantos a los albos en los botines del sierraleonés Abdul Conteh. Tras venirse abajo ese arco, el juego entre Marte y Alianza se debió continuar un día después. Fue el mismo caso del estelar de ese doble programa entre FAS y ADET.

Tras ese incidente, el exdelantero charrúa dijo que le llegó un sobrenombre que no se pudo quitar hasta hoy. "Fijate que cuando íbamos al interior del país, Usulután, Ilobasco o Santa Rosa de Lima me gritaban ahí viene Ironman, el hombre de acero. Pedían que se cuidaran los arcos, porque yo capaz los tiraba. La gente se metía con uno, pero a la vez era chistoso", dijo Rodríguez, quien jugó en El Salvador desde 1995 hasta 1998, en Alianza y Sonsonate.

Por otra parte, Rodríguez, quien ahora es técnico de fútbol en Honduras, dijo que ese incidente con el arco del Cuscatlán causó jocosidad en Estados Unidos y cree que no le dio la vuelta al mundo, porque en ese momento no había redes sociales.

"Me asusté un poco cuando se cayó el arco. No me hice daño, por suerte. René Durán, de Alianza, y Carlos "Papo" Castro Borja no podían creer que no me había pasado nada. Fue algo insólito que se cayera un arco en el mejor estadio de Centroamérica en ese momento. Pero ni en los juegos del barrio se caía un arco. Que se caiga un arco en el Cuscatlán fue algo insólito. Recuerdo que ese hecho fue un blooper (chiste) hasta en Estados Unidos. Hoy cualquier cosita similar sale en todo el mundo.", dijo el suramericano a este medio.