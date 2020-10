Entrevista | Ofelina Vergara, gerente médico de Sonofi Pasteur: “Si se suspenden las vacunas, puede haber brotes de enfermedades”

La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica establece que en la región hay una disminución del 25 %. En El Salvador podría alcanzar el 15 %, aunque el MINSAL ya inició la campaña “Ponte al día”.

La advertencia sobre posibles brotes de enfermedades que son prevenibles con vacunas lanzó la doctora Ofelina Vergara, la gerente médico del laboratorio internacional Sonofi Pasteur, quien dijo que por la pandemia de covid-19 los esquemas de vacunación se han visto reducidos en todo el mundo y podrían causar otras epidemias locales en los diferentes países si no se atienden las campañas de inmunización.

Vergara advierte que deben ser atendidos por los países, pero también por los ciudadanos como medida de protección y evitar que se vayan a producir otros brotes. La especialista asegura que la situación es bastante preocupante, sobre todo por la niñez, los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas.

Ha habido una reducción de la vacunación a escala mundial, lo que complica la inmunidad de las personas. En ese sentido, ¿cómo valora usted la situación ante esas circunstancias?

Sabemos que varios de nuestros países actualmente están enfrentando una situación bastante polémica causada por la pandemia que está en estos momentos en el mundo y el por el miedo también al contagio, sobre todo a sufrir problemas de salud, unido a las medidas de confinamiento que se han dado por la pandemia, produce una disminución en las tasas de vacunación, obviamente, esta disminución podría provocar una re-emergencia de enfermedades infecciosas. Actualmente, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, tiene evidencia de una reducción de las tasas o lecturas en los países de aproximadamente o al menos de un 25% de prácticamente todas las regiones del mundo, en las cuales también están incluidas Latinoamérica. También tenemos conocimiento de que, con respecto a El Salvador, la tasa ha disminuido un 15% con respecto a la tasa de coberturas que se tenía en el 2019. Es una situación bastante preocupante, sobre todo por el riesgo de que ven una re-emergencia de enfermedades infecciosas prevenible por vacunas que estaban controladas en muchos de nuestros países.

¿Cuáles serían las enfermedades más propensas a desarrollarse o a tener rebrote si se deja descubierta la vacunación?

Sobre todo, las enfermedades que son prevenibles con vacunas que actualmente tenemos controladas en muchos de nuestros países, entre esas tenemos, por ejemplo: el sarampión, polio o poliomielitis. También tenemos casos de difteria, que actualmente, en muchos de nuestros países está controlada o no hay casos. Hay más casos de enfermedades respiratorias, por ejemplo, la tosferina y la influenza; estas son enfermedades que son prevenibles con vacunas y que, si no mantenemos una adecuada cobertura, puede haber problemas.

Ante esos porcentajes de reducción, ¿Qué tanto se podría asumir un riesgo?

Hay enfermedades que son prevenibles con vacunas, como le comentaba, tenemos enfermedades que están controladas en muchos de nuestros países. Prácticamente, no hay casos de difteria en casi todos los países de Latinoamérica. El sarampión es una de las enfermedades controladas en nuestras regiones y obviamente entre más disminuye la cobertura de vacunas, más riesgo tenemos de que están enfermedades reaparezcan en nuestros países o se den por otras de estas enfermedades que pueden producir muchos casos, sobre todo, en la población que no está vacunada o aquella población que es vulnerable porque no puede ser vacunada por algún motivo. Entonces, si es importante mantener las adecuadas tasas de cobertura, se recomienda que las coberturas estén por arriba del 90% o hasta el 95% de la población para podernos proteger contra esas enfermedades que pueden ocasionar brotes.

Si no estamos al 90% como usted dice, que es lo recomendable y en las circunstancias actuales que no termina la pandemia del covid 19, ¿qué mayor riesgo representa?

Estas enfermedades son un riesgo, sobre todo, en poblaciones que son vulnerables. Tenemos que tener en cuenta que dentro de las poblaciones que son vulnerables a tener estas enfermedades, obviamente, todos podemos contagiarnos, pero más que todo aquellas poblaciones como niños, adultos mayores, personas que tienen enfermedades crónicas, obviamente, están en mayor riesgo de contraerlas y tener consecuencias a causa de las enfermedades, desde discapacidad hasta la muerte. Entonces, por eso es importante mantener las adecuadas coberturas de vacunas en toda la población, para evitar que se dé el riesgo de contagio a aquellas poblaciones que son más vulnerables.

Algunas campañas como la de la vacunación de las Américas, que hace la Organización Panamericana de la Salud, no tuvo mucha dimensión.

Por las medidas de confinamiento que tiene cada país ha sido un poco más difícil de poder hacer esta campaña de vacunación, sobre todo en El Salvador, que ellos tienen campañas, si no me equivoco, de ir de casa en casa. Obviamente, esto ha dificultado un poco lo que es mantener una adecuada cobertura de vacunas, entonces es por esto. Por ejemplo, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, publicaron un documento, que es el documento latinoamericano sobre vacunación y servicio de inmunización durante la pandemia de covid, que es una guía clara que le permite a los países saber cómo mantener el control del covid sin dejar de priorizar el control de las enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, los países a medida que puedan empezar a hacer las aperturas, dependiendo de cómo esté la parte epidemiológica de covid en sus países, deben empezar a hacer este tipo de campañas de vacunación para nuevamente aumentar esa cobertura que actualmente se encuentran bajas.

Aparte, es sobre el miedo de las personas, porque ya ha pasado que en el país hemos tenido reportes de que son las personas que no quieren visitar hospitales precisamente para no estar en el riesgo del covid. Entonces, en ese punto, ¿cómo queda la situación si personas han dejado de ir a sus controles de Niño Sano, a los controles de adultos mayores también?

Sí, obviamente hay que incentivar a las personas a que no tengan miedo de acudir a sus centros de vacunación sobre todo tomando todas las medidas que tanto el país como las medidas de prevención que pueda uno mismo tener, o sea, lo que es seguir los lineamientos de cada país en cuanto a circulación y también tomar las medidas de usar mascarillas, buen lavado de manos, distanciamiento físico, pero obviamente no podemos dejar de lado lo que es la vacunación ya que a través de la vacunación podemos prevenir estas enfermedades que también son potencialmente mortales si no les prestamos la debida atención y que pueden ocasionar brotes, que pueden ocasionar casos de enfermedades en nuestro país. Entonces, es por esto que debemos incentivar que nosotros contamos con vacunas que son eficaces y que son seguras para prevenir estas enfermedades que también están en riesgo de brote, o sea, no dejar de lado solo lo que sería el miedo a acudir a los centros de salud por el miedo a contraer covid, sino que también debemos tener claro que hay otras enfermedades que todavía están circulando dentro de nuestros países y que pueden ser un riesgo si no mantenemos la adecuada cobertura de vacunas.

En este sentido, ¿se podría establecer una prioridad de cuáles son las inmunizaciones que hay que retomar de inmediato? O ¿son todas en general?

Es importante, sobre todo en edades específicas mantener las adecuadas coberturas de vacunación, por ejemplo en los niños pequeños requieren una vacunación primaria del esquema de vacunas el cual incluye una cantidad importante para la protección en estas edades. Es importante saber que en el área pediátrica se requieren las visitas para el esquema primario y posteriormente los refuerzos. Es importante seguir los lineamientos del programa de inmunización del país para la edad en que se encuentre la persona.

¿En qué factor de riesgo nos encontramos si no se aplica el esquema de vacunación recomendado?

Hay vacunas que requieren de una sola dosis pero otras se necesitan varias dosis para que alcancemos una inmunidad contra las enfermedades, es importante cumplir con la cantidad de dosis necesarias para alcanzar una adecuada protección. En el esquema de vacunación primario tenemos vacunas combinadas que incluyen antígenos para seis enfermedades, más otras que son importantes para el esquema pediátrico como el rotavirus, neumococo. Es importante adquirir niveles de anticuerpos protectores, si no se cumple con estos esquemas está en riesgo con que se tenga una elevada desprotección contra estas enfermedades.

¿Qué pasa si ya se pasó el tiempo para vacunarse o aplicar los refuerzos?

Hay unos esquemas que llamamos de inmunización acelerados donde la persona puede ponerse al día, pero si es importante saber que no debemos dejar pasar un tiempo prolongado porque se puede comprometer el sistema de protección.

¿Podría haber riesgo que se desarrollen epidemias locales en los países?

Si no mantenemos una adecuada cobertura de vacunas existe el riesgo de que se puedan producir brotes de enfermedades que actualmente están controladas o que se puedan producir una mayor cantidad de casos. Es muy importante, pues si las coberturas están bajas las enfermedades están presentes y se pueden producir brotes.

Esto produciría un colapso pues no se termina de salir de la pandemia del coronavirus y tendríamos otros brotes locales.

Es correcto. Sabemos que si se interrumpen las vacunas por breves períodos de emergencia es posible que se produzcan brotes prevenibles con vacuna, por ejemplo el sarampión, polio, tosferina o difteria y si hay brotes de estas enfermedades, las cuales están controladas, sumado a la situación del covid-19 podemos saturar todavía más lo que serían los servicios de salud y generar un problemas mucho mayor.