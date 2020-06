Epidemiólogo experto de EUA corrige a la OMS: "No fue correcto" decir que asintomáticos no propagan el coronavirus

El epidemilólog experto de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, contradijo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de su nueva postura en que las personas asintomáticas no pueden propagar fácilmente el coronavirus.

Este lunes la entidad número uno en temas de salud en el mundo pareció contradecirse cuando Maria Van Kerkhove, directora de la Unidad de Zoonosis y Enfermedades Emergentes del organismo internacional, afirmó que las personas asintomáticas propagan menos la enfermedad que las que presentan síntomas. El argumento despertó confusión ya que va en contra de todo lo que había advertido la OMS con anterioridad.

Van Kerkhove luego trató de matizar sus declaraciones agregando que actualmente hay muy poca evidencia al respecto, y que su postura se refirió específicamente a esto.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas desde 1984, fue pronto para corregir esta declaración.

"La OMS retrocedió porque no hay evidencia que indique" que las personas asintomáticas son altamente contagiosas. Fauci dijo en "Buenos Días América", de la cadena ABC, que hasta el momento la evidencia muestra que entre el 25 % y el 45 % de las personas infectadas con coronavirus no muestra síntomas.

"Y sabemos por estudios epidemiológicos que (estas personas) pueden transmitir a alguien que no está infectado, incluso cuando no tienen síntomas. Entonces, hacer una declaración, y decir que es un evento raro, no fue correcto", zanjó Fauci.

La OMS trató de replantear que todavía no está claro si los asintomáticos son altamente contagiosos.