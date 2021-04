Estos son los mitos y verdades sobre la vacuna contra covid-19

Durante el conversatorio “Mitos y Verdades sobre la vacunación contra el covid-19”, organizado por LPG Conversa, la nueva plataforma de diálogo de LA PRENSA GRÁFICA, tres médicos especialistas aclararon las dudas de la población sobre los efectos de colocarse cualquiera de las tres vacunas que hay disponibles en El Salvador para combater la enfermedad.

Estas son las inquietudes más fuertes que fueron formuladas y las respuestas de los expertos:

1. SOBRE TEMOR A TROMBOS Y COÁGULOS

La doctora Lourdes Dueñas de Chicas, infectóloga pediatra, dijo lo siguiente:

Son 8 las vacunas que están disponibles en 194 países. 212 milllones d epersonas han recibido dos dosis y 5 millones al menos una dosis.

Esto de los coágulos y trombos surge en marzo del año pasado en Europa, que como parte de los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca presentaron estos problemas entre 10 y 12 días después de la primera dosis. Y, en abril, se presentó lo mismo con la vacuna de Jhonson y Jhonson, todas las entidades regulartorias estuvieron alerta sobre si era causa o era una asociación, porque ambas vacunas comparten la plataforma de vectores virales, por eso pausaron la aplicación por un monento, para poder investigar qué estaban pasando.

Pero cuando se dieron las investigaciones, que supo que se habían aplicado 7.7 millones de la vacuna de Jhonson en los EEUU y 6 casos de trombos fueron reportados, y con la sde AstraZeneca fueron reportados 62 casos en la Unión Europea, de 129 millones de dosis aplicadas.

Entonces, el reisgo de de 0.06% para la vacuna de Astrazeneca y 0.0009% para la de Jhonson y si lo comparamos con las actividades que realizamos en la vida normal: para las personas que fuman, que el riesgo es de 0.28%, o para las mujeres que usan anticonveptivos, que es de 0.13%, o si viajamos por avión más de 4 horas es un riesgo de 4 a 12% a hacer un trombo.

Entonces, si bien el riesgo para la población en general es bajo, si nos da covid-19 es el 5% o si entramos a la unidad de cuidados intensivos el riesgo es del 20% al 25%.

Por eso los investigdores y todas las entidades reglatorias concluyeron que la final el reisgo es mucho más bajo de que hayan problemas de trombos por aplicarnos las vacunas contra covid-19 que el mismo hecho de enfermarnos de covid-19.

Siempre va a ser más beneficiosos aplicarnos la vacuna a que nos llegue la enfermedad del covid, por eso esto es un mito.

2. EFECTIVIDAD DE LA VACUNA CHINA CORONAVAC

El doctor Iván Solano, infectólogo y asesor sobre prácticas de inmunización, dijo:

Hay que aclarar los términos Eficacia y Eficiencia, en primer lugar.

Eficacia se da cuando se han hecho estudios controlados en el proceso de investigación de un nuevo product.

Eficiencia se da cuando las vacunas ya están autorizadas y es posible ver cómo están funcionando

Los estudios iniciales de eficacia de la vacuna china, CoronaVac, de Sinovac, hablaban de un 50.3%, comparada con la vacuna rusa, Sputnik, de un 91%.

Astrazeneca tiene un 82% y la de Jhonson y Jhonson un 72%, que es una sola dosis.

Pfizer tiene un 95% y Moderna un 94%.

Datos más recientes de la CoronaVac, de hace una semana, revelados por la Universidad Católica de Chile, que ya son datos de efectividad, porque son estudios después de desplegado el proceso de la vacunación, hablan de un 67% de que la enfermedad sea leve; de que un 85% no van a necesitar hospitalizacion después de las dos dosis; de que un 89% no van a ingresar a uci con dos dosis; y de que un 80% no van a morir después de las dos dosis.

Son números importantes que hablan de que la efectividad de la vacuna es adecuada, porque nos interesan que no las personas no sean hospitalizadas, que no lleguen a cuidados intensivos y que no se mueran.

No es que no me voy a enfermar, si me vacuno; lo que hacen las vacunas es que las enfermedades sean leves y no severas.

Porque mientras espero la vacuna perfecta me puedo enfermear y morir por covid-19.

3. LA VACUNA INFANTIL TARDARÁ AÑOS

Es un mito. No va a tardar años, la de adulto fue hecha rápido. Hay que tener que los objetivos de la vacunación se miden en gravedad, hospitalización, uci, y muertes.

Primero se empezó con estudios entre 18 y 65 años, luego en mayores de 65 años con co-morbilidades.

Y los grupos especiales como niños y mujeres embarazadas de último, porque es mucho más complicado.

Para medir la eficacia en niños es difícil, porque son los que menos se enferman de covid-10: 1 de cada 1,000 desarrollan esta enfermedad y la eficacia se mide viendo las bajas en hospitalización, en uci, en muertes y en contagios.

Los niños se comportan diferente con la enfermedad en comparación con los adultos. Esa es una limitante.

Hay estudios en niños: en China, en septiembre de 2020, se empezaron estudios entre 3 años y 17 años de la vacuna de Sinovac.

La de Pfizer se aplica arriba de 16 años, porque en su estudio principal incliuyeron a grupo entre 12 y 16 años y los resultados son prometedores.

Luego vinieron estudios para niños entre 6 meses y 12 años. Pfizer, Moderna, Jhonson, AstarZeneca y la rusa tienen estudios corriendo en la población infantil, pero no van a ser más rápidas, porque los niños se comportan inmunológicamente diferente a los adultos, reaccionan diferente a las enfermedades, son más fuertes.

¿Por qué vamos a vacunar niños? La vacunación no es como para los adultos, cuyo objetivo es para reducir las muertes, las hospitalizaciones, las uci, sino que el objetivo de vacunar a niños es que no se vuelvan transmisores de la enfermedad para los adultos.