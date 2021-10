Estudiantes de la UES y miembros del Bloque de Resistencia Estudiantil Anastasio Aquino custodian edificio  para evitar ser desalojados por el MINED 

El edificio del Centro de Formación Docente (CFD) de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador (FMP-UES) ubicado en la final de la avenida Crescencio Miranda, en el Barrio San Juan de Dios, de San Vicente, amaneció este 25 de octubre custodiado por estudiantes miembros del Bloque de Resistencia Estudiantil Anastasio Aquino (BREA) que buscan impedir que se ejecute la orden de desalojo del edificio que el Ministerio de Educación (MINED) pretende realizar.

El local, donde antes funcionó la Escuela Superior de Maestros (ESMA), es utilizado desde hace diez años por la UES, tras un acuerdo con el Ministerio de Educación, pero ahora quieren que lo desocupen.

De acuerdo con miembros del BREA, han ocupado las instalaciones en rechazo a la petición de desalojo enviada el martes 19 de octubre por el MINED, en la que se les pide el desalojo del inmueble, el cual según autoridades de la universidad han hecho inversiones significativas.

"Consideramos la petición de desalojo una decisión errada y que viene a afectar directamente a la comunidad estudiantil de la facultad. El edificio es muy útil para la universidad que no cuenta con el espacio suficiente para la demanda de alumnos que tiene y ahora resulta que nos lo quieren quitar y eso no lo vamos a permitir", dijo un miembro BREA, que no se identificó.

Los estudiantes aseguran que han solicitado una mesa de diálogo con las autoridades del MINED para buscar acuerdos y retomar el proceso de donación que quedó pausado desde que asumió el gobierno del presidente Nayib Bukele, después que este fuera iniciado en el gobierno del presidente Salvador Sanchez Ceren.

Fotos LPG: David Peña.

"Estábamos en un proceso donde el MINED le iba a donar este inmueble a la UES ya que ellos no lo usaban. Todo iba bien, pero después que hubo cambio de gobierno de un rato a otro ellos se retractaron y el proceso quedó estancado y hasta hoy en día no hay muestra de querer continuarlo" dijo un estudiante.

Según Roberto Diaz, decano de la FMP-UES, el MINED les ha dicho que desocupen el edificio ya que lo utilizarán para implementar un programa de formación de maestros.

Fotos LPG: David Peña.

"Nosotros hemos enviado muchas cartas a la ministra (Carla Hananía) solicitando que se retracte de esa decisión, lamentablemente no hemos tenido respuesta favorable, pues nos han dicho que no. Por el momento nosotros seguimos y seguiremos insistiendo a modo que no afecten a los más de 2,100 jóvenes que hacen uso de ese edificio" dijo Díaz.

Finalmente, miembros del BREA aseguraron que el edificio permanecerá bajo su custodia el tiempo que sea necesario hasta que haya una mesa de diálogo entre el MINED y las autoridades de la UES.

