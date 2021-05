¡Fascinante! Así luce Billie Eilish al cambiar radicalmente su imagen

Billie Eilish dejó a todos con la boca abierta y por su puesto se convirtió en tendencia luego de que compartiera en sus redes sociales su nueva imagen en donde deja a un lado su vestimenta holgada de playeras, pantalones y sudaderas para darle paso a algo mucho más sexy y retro.

Así es, la cantante de "Bad Guy" por primera vez mostró más su cuerpo luego de enfundarse un corsé y retratarse como una modelo Pin-Up con el cabello totalmente rubio y así compartir su imagen en la portada de la revista British Voge en su edición de junio.

La joven de 19 años posó para la lente de Elmer Batters quien se inspiró en una de las mujeres íconos de las revistas y publicidad de los años 50, Betty Brosmer, y debido a ello, Eilish se muestra de medias, tacones, liguero y hasta de gabardina.

"Literalmente, nunca he hecho nada en este ámbito", le dice la cantante a Laura Snapes. "Ya sabes, además de cuando estoy sola y toda esa mierda".

Billie Eilish es coherente con lo que dice y hace



Dicha transformación en estos momentos para la artista tiene mucho que ver con su nueva canción, la cual se estrenó hace tres días, que se titula "Your Power", sencillo que se desprende de su segundo disco "Happier Than Every", y que toca el tema de los abusadores que explotan a niñas menores de edad y que por ello aseguró para la revista que al haberse quitado las prendas estilo rap que usaba no quiere decir que le falten al respeto.

"No me conviertas en un modelo a no seguir porque estás excitado por mí... Mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no, no debería quitarte ningún respeto", explicó.

Eilish comparte secretos



Entre los secretos que ha revelado Billie Eilish al compartir algunas imágenes de la sesión de fotos en su Instagram es el gran tatuaje que abarca gran parte de su pierna derecha y que termina en su vientre.

El editor en jefe para la revista británica, Edward Enninful, reveló que cuando se acercaron fue la misma cantante quien propuso dicho cambio, ya que lo que ella quería es mostrar más su cuerpo.

"Se preguntó: '¿y si quisiera mostrar más de mi cuerpo por primera vez en una historia de moda? ¿Si quisiera jugar con la corsetería y deleitarme con la estética de las pin-ups de mediados del siglo XX, que siempre he amado?'", dijo.

En otras de las fotos que mostró, se le puede ver usando un conjunto de color negro con medias en piernas y brazos y en ella escribió:

"Me encantan estas fotos y me encantó hacer esta sesión. Haz lo que quieras cuando quieras. Joder todo lo demás".

Hay que recordar que Eilish impactó a la escena musical cuando tenía 13 años con su canción "Ocean Eyes", la cual se desprende del EP "Up Next Session" y que grabó a lado de su hermano Finneas en su propia habitación.

Desde ese momento la cantante nacida en Los Ángeles, California ha cosechado un sin fin de premios como los Grammy y también ya puede presumir que entró al mundo del cine gracias a la última cinta de James Bond, con Daniel Craig, "No Time to Die", en donde ella y su hermano se encargaron de la música.

"‘Se trata de lo que te hace sentir bien. Si quieres operarte, hazlo. Si quieres usar un vestido que alguien piensa que te ves demasiado grande, a la mierda, si sientes que te ves bien, te ves bien", aseguró para Vogue.