Joe Biden pide al gobernador de Nueva York renunciar ante acusaciones de acoso sexual

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el martes al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que renunciara después de que una investigación independiente concluyó que el poderoso político demócrata acosó sexualmente a varias mujeres.

"Creo que debería renunciar", dijo Biden durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Cuomo, que pertenece al mismo partido que Biden, negó rotundamente este martes las acusaciones en su contra, e insistió en que "los hechos son muy diferentes de lo que se ha retratado".

Antes, la Casa Blanca tachó este martes de "aberrantes" los actos de acoso sexual en los que incurrió presuntamente el gobernador de Nueva York, pero evitó opinar directamente sobre si ese político debería dimitir.

"No creo que nadie pudiera haber visto esta mañana (el anuncio de la Fiscalía de Nueva York) y no haber considerado aberrantes las acusaciones. A mí por lo menos me lo parecieron", dijo Psaki en su rueda de prensa diaria.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó este martes el resultado de cinco meses de investigación sobre varias alegaciones de acoso contra Cuomo, tras entrevistar a 179 personas y obtenido 74 mil pruebas, entre documentos, correos, mensajes y fotos.

James señaló que el gobernador infringió "leyes estatales y federales" al "acosar sexualmente a múltiples mujeres, muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados", entre 2013 y 2020.

El informe, de 169 páginas, cuenta con once denunciantes cuyas alegaciones se describen con gran detalle, nueve de ellas empleadas o exempleadas del estado, y "todas ellas consideraron perturbador, humillante, incómodo e inapropiado" el comportamiento del gobernador, ya fuera en un encuentro o repetidamente.

"Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a ninguna mujer de manera inapropiada ni me insinué sexualmente", dijo el gobernador en un mensaje televisivo apenas dos horas después de conocerse los resultados del informe.

El informe ha generado una oleada de peticiones de dimisión de Cuomo, entre ellas la del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y de la otra senadora que representa junto a él a Nueva York en la Cámara Alta, Kirsten Gillibrand.