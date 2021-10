La tercera temporada de You llega este viernes mientras una cuarta viene en camino

La tercera temporada de You llega a Netflix este viernes 15 de octubre mientras una cuarta "viene en camino", según confirmó la misma plataforma de streaming.

La tercera parte de la serie estadounidense llega casi dos años después de espera desde la última, en diciembre de 2019.

Protagonizada por Penn Badgley como Joe Goldberg y Victoria Pedretti como Love Quinn, la serie fue estrenada en septiembre del 2018 en Lifetime y luego llegó a Netflix para convertirse en una de las más aclamadas por los suscriptores.

En esta entrega, Joe y Love viven su vida de casados y la llegada de un bebé.

Está basada en la novela de suspenso de Caroline Kepnes, con el mismo nombre "You", publicada en 2014. Al libro le siguieron las secuelas Hidden Bodies en 2016 y You Love Me en 2021.