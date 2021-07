"No tenemos camas ya", confirman médicas del Hospital El Salvador

Médicos, enfermeras y demás personal auxiliar entran y salen del Hospital El Salvador luego de finalizar su turno, así como para comenzar su jornada.

En ese ir y venir, La Prensa Gráfica conversó con dos médicos de forma breve, quienes aseguraron que el hospital, destinado para la atención de pacientes con covid-19, está al 100% de su capacidad.

"No tenemos camas ya, no sé porque los medios ocultan eso", dijo una de las doctoras que prefirió no ser identificada. El lunes, el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), doctor Rafael Aguirre, aseguró que el HES ha "copado" y, debido a ello, otros hospitales como el Amatepec está siendo utilizado como de primera línea.

La información fue confirmada por la joven médico, quien agregó que, al no haber más capacidad en el hospital -De poco más de 800 camas con las que cuenta el hospital-, los pacientes son remitidos a otros hospitales de la red nacional. "Se distribuyen en otros hospitales ", dijo la primera doctora consultada.

En el margen de tres horas, desde las 9:00 de la mañana hasta horas del mediodía, llegaron tres ambulancias a dejar pacientes, mientras que ocho pacientes más fueron recogidos en vehículos particulares luego de recibir el alta. Foto LPG/J. Carbajal.

Una segunda médico a la que se abordó detalló que al Hospital El Salvador deben de llegar referidos. "Aquí vienen referidos de otros hospitales como el San Rafael y los otros hospitales del país", explicó.

En el margen de tres horas, desde las 9:00 de la mañana hasta horas del mediodía, llegaron tres ambulancias a dejar pacientes, mientras que ocho pacientes más fueron recogidos en vehículos particulares luego de recibir el alta. Sin embargo, también llegaron dos pick up funerarios a retirar cuerpos de personas que perdieron la batalla contra la enfermedad.

Las cifras oficiales reflejan de 2 mil 508 fallecidos. La cifra, sin embargo, no refleja la realidad de lo que está ocurriendo, han advertido especialistas. Consideran, además, que el alza en los contagios de covid-19 que se experimenta en El Salvador podría deberse a la circulación de la variante Delta.

Si bien la madrugada de este martes arribaron a El Salvador 163 mil 200 nuevas dosis de la vacuna AstraZeneca, alcanzando un total de 7 millones 87 mil 180 dosis, en los últimos días se comenzó a dar un repunte de casos, por lo que el Gobierno prohibió concentraciones masivas y eventos multitudinarios como eventos deportivos y conciertos.