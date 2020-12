Las fotos más impactantes de 2020 en Latinoamérica | Covid19

Al inicio del 2020, la pandemia del nuevo coronavirus parecía lejana en América Latina.

Pero tan pronto arribó a la región —entre fines de febrero y principios de marzo— comenzó a impactar con dureza a varios países, desnudando probablemente como nunca antes el rostro de la miseria y los precarios sistemas de salud pública, y convirtiéndola en una de las más golpeadas por el número de muertos.

Imágenes del cadáver de una mujer tirado en la calle mientras era desinfectado en Ecuador y el de migrantes venezolanos cargando un ataúd de un hombre que murió supuestamente de COVID-19 en una colina empinada y polvorienta en una zona de clase trabajadora en Perú mostraron pocos meses después pasajes dramáticos de la crisis, que se hicieron frecuentes.

A lo largo del año, todo giró en torno a la pandemia y sus efectos, aunque la presencia del virus no detuvo las protestas masivas contra abusos de la policía, como en el caso de Colombia; las registradas en el primer aniversario del estallido social en Chile, que derivaron en ataques y quemas de iglesias católicas, y las inéditas impulsadas por jóvenes en el Perú que obligaron a la renuncia de un presidente interino tras la destitución del mandatario Martín Vizcarra.

Lea también: Incendios en América Latina: la catástrofe natural que está afectando a gran parte del continente americano

Utilizando sus equipos de protección personal y tomando rigurosas medidas de bioseguridad, el equipo de fotógrafos de The Associated Press en la región logró documentar esos hechos, así como otros que no pasaron inadvertidos al lente, incluidos los incendios forestales en Brasil y la arriesgada migración por tierra de los centroamericanos hacia Estados Unidos, que continua a pesar de la pandemia y a los obstáculos en el camino impuestos por los gobiernos.

La foto de un jaguar agachado sobre una área quemada por los incendios en un parque natural en el estado brasileño de Mato Grosso, en septiembre, golpea.

Lea también: Incendios en Brasil: las extraordinarias imágenes de los animales quemados en Pantanal y tratados con piel de tilapia

La migración, por otra parte, siguió exponiendo la vida de muchos en Centroamérica, como en el caso de un hondureño en silla de ruedas que es ayudado a subir a la parte trasera de un camión en un sector de Guatemala mientras intentaba avanzar con un grupo hacia el norte a inicios de octubre.

Ecuador fue uno de los epicentros iniciales de la pandemia. Y ahí hubo imágenes dantescas de cadáveres abandonados en las calles, principalmente en Guayaquil. Posteriormente se registraron escenas similares en la capital del país andino y meses después en algunas ciudades de Bolivia, a raíz del colapso de las funerarias y cementerios.

Lea también: Coronavirus en Ecuador: la mujer de 74 años a la que dieron por muerta pero estaba viva

Después de Estados Unidos, Brasil lideró el número de contagios y muertes en el continente. Una de sus ciudades más azotadas a mitad de año por la pandemia fue Manaos, en el corazón del Amazonas, donde trabajadores funerarios se adentraron a una comunidad para trasladar en bote el cadáver de una mujer de 86 años a través de un río.

En Chile, otro país de Sudamérica que vio rebasado su sistema hospitalario debido a un alto número de contagios, se registraron momentos desgarradores, como la del migrante peruano José Collantes que llora mientras observa el entierro de su esposa, Silvia Cano, quien murió por complicaciones del COVID-19, en julio. El hombre no pudo incinerar el cuerpo de su mujer y llevarse las cenizas a casa.

Lea también: América Latina inicia cierre de fronteras con Reino Unido ante nueva cepa de coronavirus

La pandemia también expuso el deterioro y la escasez de suministros básicos como agua y aire acondicionado y médicos en Venezuela, otrora nación rica por su petróleo. Las consultas para nuevos pacientes con cáncer, por ejemplo, habían sido suspendidas por esas causas.

Es un país, por otra parte, donde la gente se las ingenia para conseguir algo de dinero y sobrevivir a la profunda crisis económica.

El COVID-19 ocasionó, a su vez, que en muchos países se incrementase el trabajo infantil luego del cierre de las clases presenciales, otro impacto duro para los sectores pobres que no cuentan con la tecnología a mano para seguir la educación virtual. En Chiapas, México, el niño Andrés Gómez trabajaba días enteros en una mina de ámbar luego de la clausura del periodo escolar en marzo. En Bolivia, cinco niños —entre 6 y 14 años— ayudan en el taller de carpintería de sus padres por las mismas causas en El Alto, la segunda ciudad más poblada de ese país.

Lea también: Ubican a cuatro perros con covid-19 en México

A fines de octubre y en medio de una humareda que salía de casas improvisadas, la policía argentina desalojó a la fuerza a centenares de familias que se habían instalado hacía meses ilegalmente en una zona de Buenos Aires, un reflejo de la pobreza y la falta de vivienda en ese país, que se reproduce en otras partes del continente.

Pero en Argentina, también hubo momentos esperanzadores, como el de una anciana de 84 años que festeja tras vencer al virus.

La pandemia está repuntando aceleradamente en las últimas semanas en buena parte de la región y muchos países están volviendo a imponer restricciones y cuarentenas parciales para frenar los contagios de una posible segunda ola a medida que se las camas en los hospitales se agotan.

Los gobiernos insisten en sus llamados a la población para que se protejan y se guarden en casa en Navidad y Año Nuevo, y a no relajarse a pesar de la luz de esperanza que arroja la próxima llegada de la vacuna contra el coronavirus a la región.

Galeria

Pandilleros salvadoreños urilizan cubrebocas en medio de la pandemia de COVID-19 en una prisión en Quezaltepeque, El Salvador, el viernes 4 de septiembre de 2020. (AP Foto/Salvador Meléndez)

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, líder de la oposición de Venezuela, trepa la cerca en un intento fallido de ingresar al recinto legislativo para una sesión en que elegirían al nuevo líder del organismo en Caracas, Venezuela, el domingo 5 de enero de 2020. (Foto AP/ Matías Delacroix)

Migrantes centroamericanos corren cargando niños en sus hombros a través del río Suchiate desde Guatemala y cerca de Ciudad Hidalgo, México, el lunes 20 de enero de 2020, con la esperanza de convencer a las autoridades mexicanas de que les permitan pasar por el país para seguir con rumbo a Estados Unidos. (Foto AP/Santiago Billy)

Un seguidor de Keiko Fujimori, la hija del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, es retenido por la policía afuera de un juzgado en Lima, Perú, el martes 28 de enero de 2020. (AP Foto/Martín Mejía)

Algunas personas rezan frente al ataúd del activista ambiental Homero Gómez González durante su velación en Ocampo, en el estado de Michoacán, México, el jueves 30 de enero de 2020. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Milena Jami azota a su llama para asegurar el primer lugar en la carrera de llamas de 500 metros, categoría 7-8 años, en el Parque Nacional Llanganates en Ecuador, el sábado 8 de febrero de 2020. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Los pies y las manos de los niños que murieron en un incendio en el Orfanato de la Iglesia del Entendimiento Bíblico se extienden más allá de la sábana debajo de la que yacen en una cama en el Hospital Baptiste Mission en Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, Haití, el viernes 14 de febrero de 2020. (Foto AP/Dieu Nalio Chery)

Manifestantes ataquen una camioneta de bomberos durante una protesta contra la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer en la principal plaza de Ciudad de México, el Zócalo, el domingo 8 de marzo de 2020. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Fabián Ramírez, de 11 años, y miembros de su familia hurgan en un contenedor de basura para verduras desechadas en el "Mercado de Abasto" durante la cuarta semana de cuarentena para contener la propagación del nuevo coronavirus en Asunción, Paraguay, el jueves 2 de abril de 2020. (AP Foto/Jorge Saenz)

Empleados públicos fumigan una calle para intentar contener la propagación del nuevo coronavirus en La Paz, Bolivia, el jueves 2 de abril de 2020. (AP Foto/Juan Karita)

Un trabajador construye nichos en el cementerio de Caju en Río de Janeiro, Brasil, el lunes 20 de abril de 2020. (Foto AP/Silvia Izquierdo)

Los reclusos se juntan alrededor de los cadáveres de otros presos durante un motín en la prisión Miguel Castro Castro, en Lima, Perú, el lunes 27 de abril de 2020. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Migrantes venezolanos cargan los restos de Marcos Espinoza, de 51 años, quien se sospecha murió por el nuevo coronavirus a través de una colina empinada hasta un coche fúnebre en un vecindario de clase trabajadora cerca de Pachacamac, el sitio de un templo Inca, en las afueras de Lima, Perú, el viernes 8 de mayo de 2020. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Maria Rita Dias dos Santos llora después de que expresos le llevaron comida a su casa, como parte de un esfuerzo de una organización no gubernamental conocida como "Eu sou Eu" o "Yo soy yo" que da cmida a aquellas personas que enfrentan problemas económicos en medio de la pandemia en la favela de Para-Pedro de Río de Janeiro, Brasil, el viernes 8 de mayo de 2020. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Un trabajador forense de la ciudad rocía desinfectante en el cuerpo de una mujer que murió en la calle en Quito, Ecuador, el jueves 14 de mayo de 2020. Los forenses realizaron una prueba rápida de COVID-19 y dijeron que la mujer dio negativo. (Foto AP/Dolores Ochoa)

Trabajadores de la funeraria SOS transportan en bote los restos de una mujer de 86 años sospechosa de morir de COVID-19 en su comunidad junto al río cerca de Manaos, Brasil, el 14 de mayo de 2020. (AP Foto/Felipe Dana)

Una familia ve una película desde la parte trasera de su carro en un autocinema donde la gente debe dejar un espacio vacío entre ellos debido a la pandemia del nuevo coronavirus en Brasilia, Brasil, el sábado 23 de mayo de 2020. (AP Foto/Eraldo Peres)

Un paciente que murió por el nuevo coronavirus yace en una mesa entre otros pacientes con COVID-19 en tratamiento en el Hospital Municipal Salgado Filho en Río de Janeiro, Brasil, el domingo 24 de mayo de 2020. (AP Foto/Leo Correa)

Organilleros que se han visto restringidos para trabajar en las calles debido al cierre de varias actividades para intentar contener la pandemia del nuevo coronavirus esperan a que les donen alimentos en Ciudad de México, el jueves 4 de julio de 2020. (AP Foto/Fernando Llano)

Ataúdes de víctimas del COVID-19 son quemados después de que sus cuerpos fueran incinerados en el cementerio San Nicolás Tolentino en el barrio Iztapalapa de la Ciudad de México, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Marco Ugarte)

El cuerpo de César Gallardo permanece cubierto con una cobija en una parque en Villa Nueva Esperanza en las afueras de Santiago de Chile, el miércoles 1 de julio de 2020. Gallardo era un indigente y su muerte, por causas desconocidas, preocupó a los vecinos que temían que hubiera sido por COVID-19. (AP Foto/Esteban Félix)

El migrante peruano José Collantes llora mientras observa a los trabajadores del cementerio enterrar a su esposa Silvia Cano, quien según dijo murió de complicaciones de COVID-19, en el Cementerio Católico en Santiago, Chile, el viernes 3 de julio de 2020. Collantes dijo que prefería incinerarla para llevarse las cenizas a casa con él, pero que la burocracia para lograrlo lo tenía esperando semanas. (Foto AP/Esteban Félix)

La enfermera retirada Feridia Rojas, de 82 años, usa una caja de cartón con el mensaje de "Yo estoy en casa" mientras camina a una tienda en medio de la pandemia de COVID-19 en La Habana, Cuba, el miércoles 8 de julio de 2020. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Gerardo Ixcoy le enseña a la estudiante de 12 años Paola Ximena Conoz sobre las fracciones desde su salón de clases móvil, estacionado afuera de su casa en Santa Cruz del Quiché, Guatemala, el miércoles 15 de julio de 2020. (Foto AP/Moisés Castillo)

Dos perros viajan sobre un colchón que lleva en su carro un reciclador en Bogotá, Colombia, el jueves 23 de julio de 2020, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. (AP Foto/Fernando Vergara)

Un hombre disfrazado del Hombre Araña espera el autobús en Montevideo, Uruguay, el 2 de agosto de 2020, la noche previa a que se reabrieran los cines, teatros y museos que fueron cerrados para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. (AP Foto/Matilde Campodónico)

Jhona Zapata, cuyo nombre de payaso es "Jijolín", se ve reflejado en una ventada de una casa mientras ofrece manzanas caramelizadas que vende para sostenerse debido al cierre de los circos en medio de la pandemia de COVID-19 en una barrio pobre en las afueras de Lima, Perú, el miércoles 5 de agosto de 2020. (AP Foto/Martín Mejía)

Hombres arrestados por no cumplir las regulaciones para evitar la propagación del COVID-19 son transportados en una camioneta policial en el barrio de Petare en Caracas, Venezuela, el sábado 8 de agosto de 2020. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Blanca Ortiz, de 84 años, celebra después de que enfermeras le dijeron que ya podía dejar el hospital Eurnekian Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el jueves 13 de agosto de 2020, varias semanas después de que entró con COVID-19. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Una niña camina hacia su casa inundada, un día después del paso de la tormenta tropical Laura en Puerto Príncipe, Haití, el lunes 24 de agosto de 2020. (AP Foto/Dieu Nalio Chery)

Sara Magin, quien sufre de síntomas de COVID-19, permanece sentada y cubierta por una sábana mientras recibe una terapia de vapor con hierbas en la comunidad indígena de Shipibo en Pucallpa, Perú, el martes 1 de septiembre de 2020. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Yalitza Cádiz, quien es tratada por cáncer cervical, permanece sentada en su cama en el hospital Luis Razetti en Caracas, Venezuela, el martes 2 de septiembre de 220. Las consultas para nuevos pacientes de cáncer han sido suspendidas debido a la falta de agua, aire acondicional, material médico y doctores. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Un manifestante arroja piedras a la policía durante las protestas provocadas por la muerte de un hombre después de que fue detenido por la policía por violar las reglas de distanciamiento social en medio del nuevo coronavirus en Bogotá, el miércoles 9 de septiembre de 2020. (AP Foto/Iván Valencia)

Jair Tembe, un joven indígena tenetehara, asiste a un festival en el territorio indígena de Alto Rio Guama, donde su comunidad ha reforzado el aislamiento para protegerse del COVID-19 cerca de la ciudad de Paragominas, en el estado de Para, en el norte de Brasil, el lunes 7 de septiembre de 2020. (AP Foto/Eraldo Peres)

El voluntario Divino Humberto busca enfrentar el fuego con una cubeta en un camino en la carretera Trans-Pantanal en el humedal del Pantanal, cerca de Pocone, en el estado de Mato Grosso, Brasil, el viernes 11 de septiembre de 2020. (AP Foto/Andre Penner)

Un jaguar se agacha en un área recientemente quemada por incendios forestales en el parque estatal Encontro das Aguas en los humedales del Pantanal cerca de Pocone, estado de Mato Grosso, Brasil, el domingo 13 de septiembre de 2020. (Foto AP/Andre Penner)

Un puerco permanece conectado al prototipo de un ventilador en la escuela veterinaria de la Universidad Nacional, donde doctores, ingenieros, veterinarios e investigadores realizan pruebas en puercos con lesiones en los pulmones como parte de un proyecto para fabricar ventiladores mecánicos en medio de la pandemia de COVID-19 en Ciudad de Panamá, el jueves 17 de septiembre de 2020. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Wilmer Chávez, un migrante en silla de ruedas, es ayudado por otros migrantes para subirlo a un tráiler que se detuvo para llevarlos en Río Dulce, Guatemala, el viernes 2 de octubre de 2020, cuando un grupo de hondureños comenzó a caminar en un intento por ir a Estados Unidos. (AP Foto/Moisés Castillo)

José Gregorio Machado toma un trago de ron mientras limpia la parte baja de un autobús en el barrio de Petare en Caracas, Venezuela, el sábado 17 de octubre de 2020. (AP Foto/Matías Delacroix)

Manifestantes atacan la iglesia San Francisco de Borja que pertenece a Carabineros, la fuerza policial nacional de Chile, en el primer aniversario del estallido social contra el gobierno en Santiago, Chile, el domingo 18 de octubre de 2020. (Foto AP/Esteban Félix)

Niñas levantan la mano durante una clase a la que asisten con cubrebocas y guantes de plástico para intentar evitar cualquier contagio del nuevo coronavirus en La Habana, Cuba, el lunes 2 de noviembre de 2020, el primer día de regreso a clases presenciales después de siete meses. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Un hombre disfrazado como zombie utiliza una banda presidencial con la que busca representar a un ministro del recién nombrado presidente de Perú en Lima, el sábado 14 de noviembre de 2020. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Aficionados del fútbol gritan al paso de la carroza fúnebre que lleva el ataúd de Diego Maradona en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 25 de noviembre de 2020. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Activistas a favor de la despenalización del aborto marchan en las afueras del Congreso, donde se debate una ley para legalizar la interrupción del embarazo en Buenos Aires, Argentina, el jueves 10 de diciembre de 2020. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Egili Oliveira sonríe para un retrato mientras asiste a una ceremonia en el que se reconoce el día de la conciencia de las personas de raza negra en la favela de Santa Marta en Río de Janeiro, Brasil, el viernes 20 de noviembre de 2020. (AP Foto/Bruna Prado)