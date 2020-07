Ministras de Vivienda y Educación confirmaron  dar positivo en la prueba de Covid-19

La ministra de Vivienda Michelle Sol aseguró ser portadora de Covid-19. Sol informó en su cuenta de Twitter que “hace unos días” recibió la respuesta de la prueba, la cual dio positivo en coronavirus.

Sol aseguró estar aislada en la habitación de su hogar. También dijo estar estable de salud y presentar síntomas leves del virus. “Desde el primer momento tomé los medicamentos indicados por el Ministerio de Salud, eso me ayudó a que no me complicara”, acotó la ministra de Vivienda.

Hace unos días recibí una noticia que en este momento nadie quiere escuchar, mi prueba de #COVID19 dió positiva.



Al principio sentía mucha fatiga, dolor de cabeza y de cuerpo, luego ya sentí malestar en la garganta y en estos momentos he perdido el olfato y el gusto. — Michelle Sol (@misol140) July 22, 2020

“Es difícil recibir la noticia, más cuando tenemos niños pequeños y nos invade el miedo de que estén contagiados y en un contexto en el que todos los días vemos casos de personas que han perdido la batalla”, tuiteó Michelle Sol.

Por otra parte, la ministra de Educación Carla Hananía de Varela también aseguró haber dado positivo en la prueba de Covid-19. “Quisiera compartir con todos ustedes que, la semana pasada, mi prueba de COVID-19 dio positivo”, compartió la representante de Educación.

Quisiera compartir con todos ustedes que, la semana pasada, mi prueba de COVID-19 dio positivo. — Carla Hananía de Varela (@HananiaCarla) July 22, 2020

Hananía mencionó seguir con las gestiones de su ministerio desde su hogar, donde realiza su cuarentena para afrontar el virus. La ministra dice estar al tanto de la continuidad educativa, la alimentación escolar, la formación docente, la atención psicoemocional de alumnos y docentes y demás actividades, las cuales vela desde su cartera de estado.

“Los médicos y enfermeras están dando sus vidas por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por ellos? Para aquellos que aún no se contagian, tomen en serio las medidas que se les indican día a día para prevenir, esto no es una broma”, declaró Hananía.