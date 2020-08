Ministro Alabi: Covid-19 no está estable, pero tampoco ha habido alzas súbitas en los casos confirmados en El Salvador

El ministro de Salud, Francisco Alabi, explicó este miércoles que la tendencia al alza de los casos de covid-19 se mantiene, y que desde el 23 de julio han observado cómo se ha llegado a la cantidad de casos por arriba de los 400, pero se mantienen en ese promedio. "Podemos decir que el periodo del tiempo, poco más de una semana, se ha mantenido pero ayer (martes 4) el caso fue de 439".

Consultado por los medios de comunicación sobre si en El Salvador se ha alcanzado el pico en la evolución de la enfermedad, dijo que la enfermedad se está moviendo a otros municipios y no está estable. Sin embargo, tampoco ha habido alzas súbitas en los casos confirmados, pero dijo que esto no debe ser una pauta para aumento de riesgo, sobre todo en este periodo de vacaciones porque puede haber un incremento que se vea dos o tres semanas después si no se cumplen las medidas.

Respecto al cumplimiento planeado de la fase 2 de la reapertura, el ministro dijo que no se puede definir el comportamiento de las aperturas porque depende de la evolución de la enfermedad, por eso no se puede emitir un comentario previamente.

Sí detalló que hay protocolos que el ministerio de Salud verificará en cada una de las áreas que reabirán en cada etapa. "Un aumento de la exposición va a tener un resultado de un incremento de casos confirmados de coronavirus" pero dependerá de las normas que se cumplan. Por ello, el ministerio dará seguimiento a estas área, dijo.

Sobre la situación hospitalaria en el país, dijo que "en las próximas horas será anunciado, por parte del Presidente (Bukele), la inauguración de la fase 2" del hospital El Salvador .

Además , confirmó que se han habilitado 3200 plazas nuevas en el personal de salud salvadoreño. "Antes no se superaba ni la décima parte de esas contrataciones".

Siempre sobre la atención médica en el país, la Primera Dama, Gabriela de Bukele, anunció este mismo miércoles vía Twitter el servicio de teleasesoría a través del número de teléfono 131 de atención especializada en temas relacionados a embarazos, bebés o hijos pequeños. Esto, con el fin de evitar que las madres o padres de familia salgan de sus casas por consultae médicas, si no es necesario.

"Hoy, estamos lanzando este número de atención especializada. El 131 será un apoyo para temas relacionados a tu embarazo, tu bebé o tus hijos pequeños y así poder mejorar la salud de tu familia desde el hogar, sin que tengas que salir de casa", Primera Dama, Gabriela de Bukele. pic.twitter.com/H7JY52MVJL — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) August 5, 2020