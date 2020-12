Ministro niega alza en control de pandillas

Rechazó un informe regional que documenta un aumento en el control de estos grupos.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, negó que las pandillas aumentaran su control territorial este año durante la pandemia, tal como lo señala un reciente informe del International Crisis Group (ICG).

“El vandalismo aumentó y evidentemente se pudiera ver en algunas colonias, pero ya hemos tomado todas las medidas necesarias”



Rogelio Rivas, Ministro de Justicia y Seguridad

El funcionario dijo ayer que no conocía el estudio y por lo tanto le restó relevancia. “No conozco ese informe, de hecho no sabía que existía. Sin embargo, me extraña porque los resultados indican todo lo contrario. Hemos tenido muestra de que el actuar de las pandillas no ha aumentado”, declaró.

Rivas dijo que si algunas estadísticas han subido se debe al “vandalismo”, pero dijo que eso es “muy diferente a la operatividad pandilleril del país. El vandalismo evidentemente se pudiera ver en algunas colonias, pero ya hemos tomado todas las medidas necesarias”.

También dijo que tiene informes que revelan que las pandillas no han aumentado su accionar en el país y enfatizó los avances que han tenido el gobierno con el Plan Control Territorial. “Hemos reducido en 37 % la delincuencia, tenemos 900 casos menos que en 2019”, expuso.