¿Por qué me duele el hombro por varios días después de vacunarme?

El dolor en el brazo es uno de los efectos esperados y más inocuos después de la aplicación de cualquier vacuna. Si bien esto parece lógico, algunas personas se quejan de que esta molestia permanece varios días.

Para entender las causas de esto, Ángel Alberto Castro, médico internista de la Universidad Nacional de Colombia, dice que son dos las razones por las que esa zona puede presentar dolor durante varios días.

En primer lugar, dice, la vacuna puede provocar una inflamación en el lugar de la aplicación, lo que puede indicar que el cuerpo comienza a reaccionar con la producción de defensas. Por otro, y como es natural, la aguja causa una pequeña lesión que –si bien no requiere tratamiento– provoca reacciones dentro de las cuales el dolor es la más común.

Para entender el primer proceso, Castro asegura que las células del músculo del brazo –que reciben la vacuna– son el primer lugar en el que el organismo empieza a identificar al intruso contra el que hay que defenderse, por lo que hacia allá se movilizan células del sistema inmune, sustancias y otros componentes que al atinar en conjunto favorecen la inflamación, el aumento de líquidos en el lugar y la irritación de estructuras nerviosas que transmiten señales de dolor al cerebro.

Castro insiste que cada cuerpo reacciona de manera diferente, por lo que en algunas personas puede incluso no presentarse; en otras, durar desde algunas horas y en algunos permanecer por varios días, sin que esto signifique anormalidad.

De hecho, el médico de la Universidad Nacional Carlos Mario Pulido dice que no hay que pensar que si no hay dolor es porque la vacuna no está siendo efectiva.

“Cada cuerpo es distinto y la forma como se relaciona a las vacunas es tan diversa como la misma que se presenta cuando hay infección, así como hay asintomáticos, hay personas que no experimentan dolor”, agrega el médico.

En lo que coinciden Castro y Pulido es en que si hay signos de infección severa en el sitio –como endurecimiento que crece, enrojecimiento, acumulación de pus, fiebre y severa limitación para el movimiento– hay que consultar para descartar otras complicaciones que deben ser diagnosticadas y tratadas.

Pulido recuerda que, normalmente, el dolor en el brazo producido por la vacuna contra el covid-19 no dura más de dos días y por lo general es leve, aunque puede provocar molestias al realizar algunos movimientos o con la presión sobre el área.

De igual forma, recomienda hacer ejercicios de estiramiento de los músculos del hombro con movimientos amplios de la articulación y tomar un analgésico si la molestia es más intensa.

“No sobra recordar que si la limitación es mucha y el dolor es muy intenso se debe consultar, independientemente del tiempo que haya transcurrido”, remata Pulido.