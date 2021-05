Rectificación en relato periodístico

LA PRENSA GRÁFICA publicó el domingo 25 de abril el relato “El coronavirus arrebató a los padres de Manolo”. Luego de recibir una carta de Hazel Castillo, hermana del protagonista del relato, y reconstruir el método seguido para producir esa pieza periodística, debemos hacer varias rectificaciones.

La primera es que no hay pruebas de que los padres del protagonista del relato hayan contraído el coronavirus luego de asistir a controles médicos en un hospital.

La segunda es que la afirmación de que el padre del protagonista falleció por no haber sido llevado a tiempo a un hospital no tuvo ninguna base. Según sostiene Castillo, tanto sus padres como su hermano fueron atendidos diligentemente por las autoridades de Salud.

En tercer lugar, hay una imprecisión al sostenerse que Hazel Castillo es el "mayor apoyo" y "que está realizando un proceso para obtener la representación legal de su hermano". Castillo asegura que ella ha asumido la guarda y cuido en su totalidad, y que está por empezar el proceso de tutela. Asimismo refuta la afirmación de que por su trabajo no puede dedicar tiempo suficiente al cuido de su hermano y desmiente que la psicóloga que atiende a su pariente ejerza el cuido de forma temporal.

Finalmente, denuncia que ninguno de los intercambios que sostuvo telefónicamente y por una red social con la periodista que escribió el relato representaba autorización para ventilar detalles íntimos de su familia, que no brindó comentarios ex profeso para ser incluidos en la publicación y que la entrevista durante la cual se referiría al tema de las afectaciones que a causa de la pandemia están sufriendo las personas con síndrome de Down nunca tuvo lugar por decisión de la reportera.

En atención a estos errores en el método periodístico, además de proceder disciplinariamente con la autora de la nota, LA PRENSA GRÁFICA, medio responsable y respetuoso los derechos de nuestros lectores, publica esta nota de rectificación y sus disculpas públicas a la familia, en especial a Hazel Castillo.