Sala ordena publicar ley para atender la pandemia en El Salvador

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ayer como improcedente la petición del presidente de la República, Nayib Bukele, de declarar inconstitucional el decreto legislativo 757 que contiene la Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad covid-19, y ordenó al Ejecutivo que lo sancione y publique en el Diario Oficial para que comience a ser Ley.

La Asamblea Legislativa emitió el decreto de ley en octubre de este año con la intención de regular el tratamiento que se le da a la pandemia en el territorio nacional y ordenar, entre otras cosas, aspectos como los cercos sanitarios y el ingreso de compatriotas que estén fuera del país cuando se cierren las fronteras por términos de la enfermedad.

Sin embargo, Bukele lo vetó a inicios de noviembre argumentando, principalmente, que con esta ley el Legislativo invadía atribuciones del Ejecutivo, generando así una controversia que llegó hasta la Sala de lo Constitucional.

Después de poco más de un mes de estudio, el máximo tribunal notificó ayer que la petición presidencial no procede y que por lo tanto la Ley cumple con los requisitos constitucionales.

Junto a eso ordenó que, como no hay más motivos para argumentar su no aplicación, Bukele deberá sancionarla en los próximos ocho días hábiles y publicarla en los próximos 15. Si no lo hace, le corresponderá hacerlo al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce.

Reacción

El diputado René Portillo Cuadra reaccionó a la decisión de la Sala y dijo: “Ya tenemos una nueva ley que va a ser administrada y así evitar este rebrote que ha surgido (del covid-19). A partir de este momento, el presidente de la república está obligado a mandar a publicar al Diario Oficial y a partir de mañana debe ser Ley de la República”.