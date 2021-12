Vacunas contra covid-19 se vencen en Honduras por quienes las rechazan

Muchas vacunas contra la covid-19 se están venciendo en Honduras por la negativa de miles de personas a ser inmunizadas, aduciendo "principios religiosos y las campañas mediáticas asociadas a información seudocientífica", dice el científico Marco Tulio Medina.

"La campaña en contra de las vacunas en Honduras es realmente grave, provocada por la distorsión de algunos principios religiosos o pseudoreligiosos y las campañas mediáticas asociadas a información seudocientífica", enfatizó Medina, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Agregó que el grupo médico académico conoce del vencimiento de vacunas en centros importantes de inmunización. "Es visible la pobre cantidad de personas queriendo vacunarse, hay personas que a diario nos manifiestan ‘Yo no me quiero vacunar porque no creo en la vacuna, porque eso es un artificio o una manipulación’", destacó.

El científico hondureño considera que hay una cantidad de ideas entre las personas que no desean ser vacunadas ligadas a mensajes erróneos que hacen muchos piensen que la vacuna puede afectar más su salud; o que vienen de fuentes antiéticas o que pueden violentar sus principios religiosos.

"Es impresionante escuchar, incluso dentro del personal médico, pensar que las vacunas son como un arma genocida", añadió. La jornada de inmunización inició en febrero. "Es lastimoso y doloroso tener vacunas disponibles y que no haya personas que quieran vacunarse".